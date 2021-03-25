Модель plus-size Ешлі Грем показала фігуру без ретуші (фото)

Американка закликає жінок не соромитися зайвих кілограмів і любити своє тіло таким, яким воно є.

33-річна модель plus-size Ешлі Грехем, котра нещодавно відсвяткувала перший день народження сина, не перестає пропагувати бодіпозитив і публікувати відверті знімки на своїй сторінці в Instagram.

Так, нещодавно вона опублікувала кілька фотографій, на яких позує, стоячи у ванній з рушником на голові і купальнику пісочного кольору. Модель вирішила обійтися без фоторедактора і продемонструвала своє справжнє тіло, не підтягуючи складки на животі і не вирівнюючи лінії. На стегнах Ешлі видно целюліт, а на боках — складки, однак це не заважає їй виглядати абсолютно задоволеною своєю зовнішністю.

При зрості моделі 175 см її вага ніколи не опускалася нижче 90 кілограмів, але вона зуміла перетворити свою повноту в гідність і непогано заробити на цьому, знімаючись у рекламі і створюючи колекції спідньої білизни, одягу і навіть весільних суконь для жінок у тілі. Ешлі впевнена, що будь-які недоліки можна приховати за допомогою правильно підібраного наряду, а своє тіло потрібно приймати і любити таким, як воно є.

До речі, у 2016 році Грем спробувала схуднути, скинувши 10 кілограмів, проте її розкритикували за такий крок. На думку прихильників, якщо вона скине вагу, то з унікальної пампушки перетвориться на просту пересічну модель, яких є тисячі.

Нагадаємо, що в минулому році Ешлі поділилася в соціальних мережах селфі, на якому вона позує повністю голою. Знаменитість сфотографувала себе у своїй ванній кімнаті і, як вона повідомила підписникам, не стала обробляти знімок фільтрами. Так, на публікації видно її розтяжки, що залишилися після вагітності, та інші недосконалості її тіла.