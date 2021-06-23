Рlus-size-модель Ешлі Грем знялася голою і закликала жінок любити свої кілограми

За словами Ешлі, в жарку погоду багато жінок, комплексують з приводу фігури, терплять дискомфорт, відмовляючись від майок, купальників та інших речей, що дозволяють відчувати себе комфортно влітку.

33-річна американська plus-size-модель Ешлі Грем поділилася з 13 мільйонами своїх підписників в Instagram міркуваннями на тему любові до свого тіла, опублікувавши серію фото неідеальних з точки зору модної індустрії жіночих тіл, зокрема і свій знімок, де позує оголеною.

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"Прекрасна. Кінець дискусії", — свідчить підпис на першому знімку з 10.

Фото: A S H L E Y G R A H A M/Instagram

Знаменитість закликала не соромитися своїх розтяжок, зайвих кілограмів та інших недоліків, запевняючи, що кожна жінка прекрасна.

Фото: A S H L E Y G R A H A M/Instagram

"Я знаю, що, коли стає тепліше, люди прагнуть носити менше одягу і показувати більше тіла. Я сподіваюся, що ці фотографії, на яких так багато красивих тіл, допоможуть вам полюбити шкіру, в якій ви живете. Повірте мені, коли я кажу, що ваше тіло прекрасне, я знаю, що легко себе обманювати, що ви недостатньо гарні, недостатньо стрункі, сексуальні й бездоганні, щоб носити майку або купальник. Але на вулиці жарко, і вам теж. Так що не дозволяйте своєму розуму заважати вам насолоджуватися життям повністю. І не забувайте говорити собі "Я люблю себе!" кожен день", — написала вона.

Зазначимо, що Ешлі неодноразово позувала в чому мати народила. За її словами, вона горда тим, що може бути прикладом для наслідування і доносити жінкам, що зайві кілограми не роблять їх гірше або людьми другого сорту. Грем висловила впевненість, що покоління, яке виросло в епоху бодіпозитиву, буде терпиміше ставитися до тих, чия фігура не здається їм ідеальною.

Зараз вага самої Ешлі — 91 кг, однак це не завадило їй стати популярною моделлю, яка рекламує, зокрема, і нижню білизну. У соцмережах вона часто публікує свої знімки без ретуші, демонструючи целюліт, розтяжки і зайві кілограми. Однак це не заважає їй бути щасливою дружиною. Матірʼю і успішною в своїй професії.