Торчали волосы из багажника: парикмахершу с манекеном в авто заподозрили в похищении человека

Правоохранители получили ряд звонков от граждан, которые беспокоились о вероятно закрытой в багажнике жертве. 26-летняя Софи Милн объяснила, что этот курьез случился из-за ее нерасторопности.

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26-летней Софи Милн из новозеландского Крайстчерча позвонили представители полиции из-за того, что из багажника ее авто торчал клок чьих-то волос. Как выяснилось, женщина везла в своем авто очень реалистичного манекена, пишет издание UPI.

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Правоохранители сообщили напуганной Милн, что за несколько последних дней получили ряд звонков от граждан, которые беспокоились о вероятно закрытой в багажнике жертве.

Женщина объяснила, что этот курьез случился из-за ее нерасторопности. Волосы принадлежат манекену "Шер", которую она использует для обучения на курсах молодых парикмахеров. Новозеландка предположила, что пряди свисали из багажника примерно неделю, потому что именно тогда она в последний раз открывала заднюю часть автомобиля.

"Надо сказать, что мы всегда хотели, чтобы люди звонили нам, если у них есть беспокойство относительно чьего-то подозрительного поведения или собственной безопасности. В случае выявления реальных на то оснований мы обязательно проведем расследование", — заявил представитель полиции журналистам издания Stuff.

Он добавил, что такие досадные недоразумения это лучше, чем равнодушие со стороны граждан к чужой беде.

Напомним, ранее Фокус писал о похожем случае, произошедшем в Варшаве. Мужчина после закрытия ТРЦ забрался на витрину и застыл там с сумкой в руках, словно манекен. Выстояв так нужное время, он спустился и пошел на "охоту". Сначала перекусил в одном из кафе, а дальше забрал ювелирные украшения в местном магазине. После кражи мужчина снова подкрепился в том же кафе.

Также мы писали, что манекен в свадебном платье стал объектом бодишейминга. По словам владелицы магазина Дебби Шелли, модель, которую она называет Фушией, является символом того, чем занимается ее торговая точка, — открытостью для невест, независимо от их формы и размера.