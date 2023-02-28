Датский бренд Heliot Emil выпустил на подиум горящего манекенщика (видео)

Несмотря на пламя, мужчина-модель спокойно продефилировал перед публикой.

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Относительно молодой датский бренд Heliot Emil стал одним из первых, открывших неделю моды в Париже, и сразу же зашел с козырей: на импровизированный подиум вышел манекенщик, спина и ноги которого горели в прямом смысле этого слова. Соответствующее видео появилось на странице модной марки в соцсети.

Бренд представил коллекцию осень-зима 2023 под названием "Связанные формы".

Судя по видео, дизайнеры, братья Юлиус и Виктор Юулы остаются верны концепции, которая заключается в работе с кодами мужской униформы, предлагая армейские бомберы и брюки-карго в камуфляжной расцветке, облегченные бронежилеты из текстиля и технические ремни. Сложность дизайна они эффектно маскируют с помощью монохромной цветовой гаммы – в их коллекциях много черного, серого и хаки. Они часто используют в коллекциях грубые металлические молнии и шнуровки, которые даже базовым вещам придают футуристический вид.

Отдельного внимания заслуживает обуви: грубые монолитные модели без излишеств в дизайне идеально дополняют минималистичные образы.

По словам основателей бренда, основное вдохновение они берут из андерграундной европейской техно-сцены, промышленных конструкций, в виде кранов, что можно увидеть на окраине больших городов, и из армейской тематики. Именно поэтому в их коллекциях можно заметить множество, казалось бы, нетипичных элементов, таких как самолетные ремни и многое другое.

Среди самых известных клиентов бренда, основанного в 2017 году, – рэперы Кендрик Ламар и A$AP Rocky.

Ранее Фокус писал, что бренд из Норвегии Viktor&Rolf показал хулиганскую коллекцию.