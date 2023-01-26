Платье отдельно, девушка – отдельно. Viktor&Rolf показали хулиганскую коллекцию

В столице Франции продолжается Неделя высокой моды. И основатели этого модного дома из Нидерландов снова доказали, что умеют удивлять.

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Парижская Неделя высокой моды стартовала с показа весенней коллекции итальянского модного дома Schiaparelli, во время показа которой модели вышли на подиум в платьях с головами животных. Однако оказалось, что это не была самая удивительная и ироничная коллекция. Основатели нидерландского модного дома Viktor & Rolf Виктор Хорстинг и Рольф Снурен в очередной раз удивили публику. Об этом пишет CNN.

Они превратили свой показ в забавное и вдохновляющее зрелище, напомнив, что высокая мода, это прежде всего шоу и искусство. А носить эти наряды вовсе необязательно.

Дефиле началось с девушек в классических платьях принцесс – тугой корсет и пышная юбка, а дальше платья начали мигрировать и даже переворачиваться.

Дизайнеры назвали свою коллекцию Late Stage Capitalism Waltz (Вальс капитализма поздней стадии).

А описали ее просто. Это стандартные кутюрные платья — с вышитыми лифами и многослойными юбками, — с которыми "происходят странные вещи".

Одни платья будто падали, столкнувшись с моделью, другие – двигались параллельно, некоторые и вовсе были перевернуты.

К слову, именно "перевернутая модель" больше всего смутила модных критиков – они всерьез переживали за модель, которая передвигалась вслепую маленькими шажками.

Кадры из шоу быстро разлетелись по соцсетям, а комментаторы назвали его "абсурдным" и "безумным" в самом лучшем смысле этого слова.

"Показы от кутюр должны быть чрезмерными, веселыми и абсолютно нереалистичными для повседневного использования, и Виктор и Рольф абсолютно точно справились с этим", — написал один из модных критиков.

Некоторые детали этих шифоновых арт-объектов были напечатаны на 3D-принтере.

Напомним, на показ Viktor&Rolf американская рэперша Амала Ратна Зандиле Дламини, более известная как Doja Cat, пришла в брючном коричневом костюме в тонкую полоску, а также с усами и эспаньолкой.