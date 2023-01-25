Doja Cat сменила стразы на усы и бороду: новый образ певицы на Неделе моды в Париже

Брови, усы и борода были сделаны из накладных ресниц. Таким образом певица отреагировала на критику в Сети ее предыдущего образа.

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27-летняя американская рэперша и певица Амала Ратна Зандиле Дламини, более известная как Doja Cat, похоже, становится главной звездой парижской Недели моды. Не успели фотографы прийти в себя после ее появления в красном цвете и с 30 тысячами стразов на теле, как она снова ошеломила публику. В этот раз артистка на показе Viktor & Rolf's предстала о новом и необычном образе.

Девушка пришла на шоу в брючном коричневом костюме в тонкую полоску, с усами, бровями и эспаньолкой, в качестве которых использовала накладные ресницы.

Свой выход она анонсировала интригующим постом в Instagram.

"Если ресницы – это то, чего вы все хотите, то ресницы – это то, что вы получите. Увидимся у Viktor & Rolf's", – написала певица, отреагировав на вопросы хейтеров, где в предыдущем образе делись ее ресницы.

"Люди говорили, что у меня не было ресниц, и что они были разочарованы тем, что у меня еще не было ресниц. Я работала с одним из величайших визажистов всех времен, Пэт МакГрат, и сегодня я сделала им ресницы. Так что я надеюсь, что они счастливы. Я просто хочу сделать людей счастливыми, так что…" – призналась она в комментарии журналистов.

Напомним, ранее Фокус писал, что на макияж певицы визажисты потратили почти пять часов.