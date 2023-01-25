Doja Cat змінила стрази на вуса та бороду: новий образ співачки на Тижні моди в Парижі

Брови, вуса та борода були зроблені з накладних вій. Так, співачка відреагувала на критику в мережі її попереднього образу.

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27-річна американська реперка та співачка Амала Ратна Занділе Дламіні, більш відома як Doja Cat, схоже, стає головною зіркою паризького Тижня моди. Не встигли фотографи прийти до тями після її появи в червоному кольорі та з 30 тисячами страз на тілі, як вона знову приголомшила публіку. Цього разу артистка на показі Viktor & Rolf's постала в новому та незвичайному образі.

Дівчина прийшла на шоу в коричневому брючному костюмі в тонку смужку, з вусами, бровами й еспаньолкою, для створення яких використовувала накладні вії.

Свій вихід вона анонсувала інтригувальним дописом в Instagram.

"Якщо вії — це те, чого ви всі хочете, то вії — це те, що ви отримаєте. Побачимося у Viktor & Rolf's", — написала співачка, відреагувавши на питання хейтерів, де в попередньому образі поділися її вії.

"Люди говорили, що у мене не було вій, і що вони були розчаровані тим, що у мене ще не було вій. Я працювала з одним із найбільших візажистів усіх часів, Пет МакГрат, і сьогодні я зробила їм вії. Тож я сподіваюся, що вони щасливі. Я просто хочу зробити людей щасливими, тож…” — зізналася вона у коментарі журналістів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на макіяж співачки візажисти витратили майже п'ять годин.