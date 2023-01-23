Червона Doja Cat прийшла на показ Schiaparelli, вкрита 30 000 кристалами Swarovski

Команда візажистів витратила майже п'ять годин створення образа співачки.

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27-річна американська реперка та співачка Амала Ратна Занділе Дламіні, відоміша як Doja Cat, справила справжній фурор на Наділі моди в Парижі, з'явившись на показі нової колекції Schiaparelli, з ніг до голови вкрита кристалами Swarovski та пофарбована у червоний колір.

Якщо у вересні минулого року вона потрапила до заголовків газет на аналогічному показі, повністю покривши себе золотою фарбою, цього разу співачка виглядала ще ефектніше. Візажист Пет МакГрат, яка створювала красу для шоу, виділила чотири години та п'ятдесят вісім хвилин, щоб створити образ Доджі. МакГрат і її команда прикрасили співачку малиновими кристалами Сваровскі, надавши їй "миготливий, блискучий та провокаційний вигляд.

"Таке задоволення працювати з чудовою @DojaCat і приголомшливим @DanielRoseberry над образом "Doja's Inferno" для колекції Haute Couture FW23 @Schiaparelli. Неймовірне терпіння Доджі протягом 4 годин і 58 хвилин, які були потрібні для створення образу з #TeamPat ніж 30 000 кристалів @swarovski, завданих вручну, надихало".

Образ артистки доповнювали червоний атласний корсет, спідниця, прикрашена великим бісером, червоні чоботи на підборах та такого ж кольору, масивні аксесуари. На плечі вона накинула палантин у тон ансамблю. Зовнішній вигляд Доджі Кет прав межі між справжнім тілом і статними витворами мистецтва.

Нову колекцію Деніела Роузберрі на подіумі демонстрували такі супермоделі як Шалом Харлоу, Ірина Шейк та Наомі Кемпбелл. На її створення креативного директора Schiaparelli надихнув "Пекло" Данте.

"Ця колекція — моя данина поваги до сумнівів", — зазначив дизайнер.

Раніше Фокус писав, що Кайлі Дженнер прийшла на показ у сукні, декорованій величезною головою лева.