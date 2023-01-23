Кайлі Дженнер з'явилася на модному показі в сукні, декорованій головою лева

На подіумі в такому ж вбранні продефілювала Ірина Шейк.

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Показ нової колекції Schiaparelli під час Тижня моди в Парижі запам'ятається не тільки карколомними образами, а й вбраннями публіки. Приміром, 25-річна модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер, яка стала гостею заходу, спостерігала за своїми колегами-моделями, що крокують подіумом, у чорній сукні без бретелі, декорованій величезною головою лева, яка практично нічим не відрізнялася від справжньої.

Кайлі доповнила образ парою ефектних золотих туфель з мітками на пальцях ніг та сумкою зі зміїної шкіри. Волосся знаменитості було зібрано в кінський хвіст, а макіяж вирізнявся елегантністю.

Зазначимо, що таку саму сукню на подіумі продемонструвала російська супермодель Ірина Шейк.

Нещодавно Кайлі показала світові свого 11-місячного сина і розсекретила його ім'я. Хлопчика назвали Ейр, що перекладається як "повітря", яке старшу сестру батьки назвали Стормі ("шторм")

Це сталося після того, як Кайлі показала обличчя свого 11-місячного сина і розповіла, що його звуть Айр, що означає "Лев Божий". Батьком обох дітей є репер Тревіс Скотт, з яким модель розлучилася лише кілька тижнів тому через його зради.

Раніше Фокус писав, що стало причиною розриву Скотта та Дженнер.