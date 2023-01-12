На початку 2023 стало відомо про розрив однієї з найвідоміших зіркових пар.

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Стало відомо, чому насправді розійшлися Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт. Про це пише People.

Джерело, близьке до зіркової пари, розповідає, що в колишніх закоханих були різні погляди на життя в цілому.

"Кайлі надто зосереджена на своїх дітях та бізнесі. Вона не велика тусовниця. Тревіс навпаки. Він полюбляє вечірки. У них точно різні цілі. Так було постійно", — зазначає інсайдер.

До того, Кайлі Дженнер дуже нервує, коли чує чутки про зради репера. А як відомо, раніше вони розставалися саме через це.

[ + – ] Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт Фото: kyliejenner

"Є причина, чому вони так і не одружилися. Усе було то добре, то погано. Вони навіть ніколи не жили разом", — зізнається джерело, додавши, що знаменитості завжди мали різні будинки.

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт на початку 2022 року вдруге стали батьками. У них народився син, якого вони спочатку назвали Вовком (Вульф), а потім переназвали Рицарем (Найт). Втім, яке ім'я зіркові батьки залишили своїй другій дитині, досі невідомо. До цього вони виховували спільну доньку Стормі, яка народилася у 2019 році.

[ + – ] Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кайлі Дженнер знялася у дивному аутфіті.

Також Фокус писав про трендове знебарвлення брів, яке напередодні зробила Кайлі Дженнер.