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Стиль життя

Кайлі Дженнер зробила трендове знебарвлення брів

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Фото: Instagram @kyliejenner | Кайлі Дженнер

Зірка реаліті-шоу не відстає від модних трендів.

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25-річна Кайлі Дженнер вдалася до процедури знебарвлення брів. Знімками результату знаменитість поділилася у своєму Instagram-акаунті. Про це пише Daily Mail.

Американська бізнеследі опублікувала серію фотографій із заднього сидіння своєї машини, демонструючи гламурний готичний макіяж у поєднанні зі світло-коричневою помадою та освітленими бровами. Мати двох дітей продемонструвала свою підтягнуту фігуру та пишне декольте у чорному джинсовому ансамблі.

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Кайлі Дженнер
Фото: Instagram @kyliejenner

Зазначається, що візажист Аріель Техада знебарвив брови власниці Kylie Cosmetics, а перукарка Іринель де Леон уклала їй зачіску для слайд-шоу фото в Instagram.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер продемонструвала фотографії в дивній трикотажній сукні з градієнтом, що обтягує, і в відповідній балаклаві від Y/Project.

Також Фокус писав, що Кайлі Дженнер та її сестра Кендалл Дженнер відпочивають на популярному гірськолижному курорті Аспен у штаті Колорадо. Кайлі для виходу у світ одягла чорні штани з потертої грубої шкіри та куртку-авіатор з пухнастою облямівкою зі штучної овчини від Attico.