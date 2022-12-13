Кайлі та Кендалл Дженнер показали ідеальні образи для зимового відпочинку

Кендалл і Кайлі вирушили на зимові канікули в Аспен і демонструють яскраві образи для зимового відпочинку.

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Наближається Різдво, а значить, багато американських селебриті їдуть із теплих штатів туди, де є справжня зима. Найпопулярнішим місцем був знаменитий курорт Аспен у штаті Колорадо. Кендалл і Кайлі Дженнер винятком не стали та вже показали зимові фото на тлі ефектних кучугур. Про це пише Daily Mail.

Кайлі Дженнер і її сестра Кендалл Дженнер одягнулися в найкраще, поки гуляли бутиками на курорті, зупиняючись, щоб по дорозі зробити кілька селфі з фанатами.

[ + – ] Модний образ для гірськолижного курорту Кайлі Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Зимові канікули сестер Дженнер проходять на тлі чуток про те, що Кендалл, імовірно, знову почне зустрічатися зі співаком і актором Гаррі Стайлзом, із яким вона мала романтичні стосунки з 2013 по 2019 рік.

Гаррі, нагадаємо, нещодавно розлучився з акторкою та режисеркою Олівією Вайлд, яка тяжко переживає це розставання.

Кайлі для виходу у світ одягла чорні штани з потертої грубої шкіри та куртку-авіатор із пухнастою облямівкою зі штучної овчини від Attico. Доповнила образ грубими чорними черевиками, темними окулярами та пов'язкою на голову.

[ + – ] Куртка-авіатор — тренд сезону Фото: Instagram kyliejenner

Пізніше вона показала, як проводить час вдома в ідеальному образі для відпочинку в горах: у пухнастих уггі та комбінезоні від бренду Skims своєї старшої сестри Кім Кардаш'ян.

[ + – ] Затишний образ для дому взимку Фото: Instagram kyliejenner

Кендалл влаштувала з поїздки в Аспен справжній модний показ. Спочатку вона вийшла у світ в ефектному пальті з бахромою.

[ + – ] Пальто з бахромою — тренд сезону

А потім запостила в Instagram знімки в більш зимовому образі: пухнастій шапці-панамі та затишному пуховику темно-зеленого кольору.

[ + – ] Кендал Дженнер та її ідеальний зимовий образ Фото: Instagram kendalljenner

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найголовніші тренди зимового одягу для зими 2022/2023. У моді куртки-авіатори, як у Кайлі Дженнер, і пуховики, як у Кендалл.