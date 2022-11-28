Мамина шуба, бомбер, пуховик-ковдра. Топ 5 трендів верхнього одягу на зиму 2022/23
Шубки з натурального хутра зараз виходять із моди, але "мамина" ретро-шуба все ще може стати в нагоді.
Але пам'ятайте, що будь-яку шубу, або пуховик важливо доповнити правильними аксесуарами і зручним, практичним взуттям. Зимове взуття не повинно промокати, особливо, якщо врахувати, що зима в Україні зазвичай мокра і мало нагадує барвисту снігову зиму з листівок.
А як вибрати гарний та практичний шарф, Фокус писав раніше. У 2022 році у моді великі та об'ємні шарфи, які, за бажання, можна накинути на голову.
Вимог до зимового одягу зазвичай небагато: його обирають за комфорт. Але є п'ять трендів 2022 року, до яких треба придивитися і урізноманітнити свій набір верхнього теплого одягу, щоб змінювати його залежно від погодних умов.
Бомбер
Бомбер був створений для пілотів у ВПС США під час Другої світової війни. Але виявився настільки стильним, що пілоти не знімали його після польотів.
Тож бомбер, названий на честь важких бомбардувальників, пішов "у народ". Відтоді бомбери з'являються у всіх модних колекціях, і є в гардеробі кожної селебріті.
Шкіряний тренч
Тренд із 1990-х, коли на екранах гриміли бойовики зі стильно одягненими героями та серіал "Горець", де головний герой ховав під тренчем свій меч.
Нехай це не надто теплий одяг, і під нього доведеться, швидше за все, одягнути теплий светр, або затишний світшот, але це стильно і оригінально. Тож якщо ретро-тренч причаївся в кутку вашої шафи — саме час його звідти дістати.
Пуховик-ковдра
Пуховик-ковдра став трендом за часів коронавірусу головним чином через свою затишність. Широкий і теплий пуховик оверсайз, у який можна закутатися, як у ковдру, схоже, ніколи не вийде з моди.
Адже він дарує почуття захищеності і тепла, навіть коли просто дивишся на нього.
До речі, серед шанувальників пуховика-ковдри — модель Ірина Шейк. Вона одягала його під час прогулянки із донькою.
Вінтажна шуба
Хоч купувати натуральну шубу в наш час вже немодно, але якщо у вас є вінтажна шуба, що дісталася від мами, або бабусі, саме час її вдягнути.
Придивіться до ретро-гардеробу, адже на той час були популярні шуби і зі штучного хутра. Ті самі, які зараз називають "шуба з ведмедика Тедді", або хутряне пальто.
Дублянка-авіатор
Ще один ретро-тренд із військового гардеробу. У таких куртках хизувалися військові льотчики і це виявилося настільки круто, що незабаром дублянки-авіатори стали популярними і серед цивільних.
Це той тренд, який краще брати оверсайз, нехай вам буде в ньому вільно та затишно, особливо якщо вдягти під них теплий светр.
Якщо всі попередні тренди вам не знадобилися, або все це вже є у вашому гардеробі, саме час придивитися до стильного пальта. Їх цілком можна носити всю зиму і почуватися, як принцеса Уельська, яка володіє, мабуть, найбільшою колекцією пальт на всі випадки життя у Британії.
І не потрібно забувати про ще один важливий зимовий аксесуар — стильну шапку. Фокус писав, які шапки в моді цієї зими. Перші позиції упевнено утримує шапка біні.