Мамина шуба, бомбер, пуховик-ковдра. Топ 5 трендів верхнього одягу на зиму 2022/23

Шубки з натурального хутра зараз виходять із моди, але "мамина" ретро-шуба все ще може стати в нагоді.

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Але пам'ятайте, що будь-яку шубу, або пуховик важливо доповнити правильними аксесуарами і зручним, практичним взуттям. Зимове взуття не повинно промокати, особливо, якщо врахувати, що зима в Україні зазвичай мокра і мало нагадує барвисту снігову зиму з листівок.

А як вибрати гарний та практичний шарф, Фокус писав раніше. У 2022 році у моді великі та об'ємні шарфи, які, за бажання, можна накинути на голову.

Вимог до зимового одягу зазвичай небагато: його обирають за комфорт. Але є п'ять трендів 2022 року, до яких треба придивитися і урізноманітнити свій набір верхнього теплого одягу, щоб змінювати його залежно від погодних умов.

Бомбер

Бомбер був створений для пілотів у ВПС США під час Другої світової війни. Але виявився настільки стильним, що пілоти не знімали його після польотів.

[ + – ] Бомбер – стильний тренд Фото: Instagram 425yemets.store

Тож бомбер, названий на честь важких бомбардувальників, пішов "у народ". Відтоді бомбери з'являються у всіх модних колекціях, і є в гардеробі кожної селебріті.

Шкіряний тренч

Тренд із 1990-х, коли на екранах гриміли бойовики зі стильно одягненими героями та серіал "Горець", де головний герой ховав під тренчем свій меч.

[ + – ] Шкіряний тренч — ретро-тренд на зиму 2022 Фото: DUA LIPA

Нехай це не надто теплий одяг, і під нього доведеться, швидше за все, одягнути теплий светр, або затишний світшот, але це стильно і оригінально. Тож якщо ретро-тренч причаївся в кутку вашої шафи — саме час його звідти дістати.

Пуховик-ковдра

Пуховик-ковдра став трендом за часів коронавірусу головним чином через свою затишність. Широкий і теплий пуховик оверсайз, у який можна закутатися, як у ковдру, схоже, ніколи не вийде з моди.

[ + – ] Пуховик-ковдра — модний тренд Фото: Getty Images

Адже він дарує почуття захищеності і тепла, навіть коли просто дивишся на нього.

[ + – ] Ірина Шейк у модному пуховику

До речі, серед шанувальників пуховика-ковдри — модель Ірина Шейк. Вона одягала його під час прогулянки із донькою.

Вінтажна шуба

Хоч купувати натуральну шубу в наш час вже немодно, але якщо у вас є вінтажна шуба, що дісталася від мами, або бабусі, саме час її вдягнути.

[ + – ] Ретро-шуба з маминого гардеробу – у тренді Фото: Jack Daszkiewicz

Придивіться до ретро-гардеробу, адже на той час були популярні шуби і зі штучного хутра. Ті самі, які зараз називають "шуба з ведмедика Тедді", або хутряне пальто.

Дублянка-авіатор

Ще один ретро-тренд із військового гардеробу. У таких куртках хизувалися військові льотчики і це виявилося настільки круто, що незабаром дублянки-авіатори стали популярними і серед цивільних.

[ + – ] Дублянка-авіатор — модний тренд Фото: Соцмережi

Це той тренд, який краще брати оверсайз, нехай вам буде в ньому вільно та затишно, особливо якщо вдягти під них теплий светр.

Якщо всі попередні тренди вам не знадобилися, або все це вже є у вашому гардеробі, саме час придивитися до стильного пальта. Їх цілком можна носити всю зиму і почуватися, як принцеса Уельська, яка володіє, мабуть, найбільшою колекцією пальт на всі випадки життя у Британії.

І не потрібно забувати про ще один важливий зимовий аксесуар — стильну шапку. Фокус писав, які шапки в моді цієї зими. Перші позиції упевнено утримує шапка біні.