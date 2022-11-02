Тренди осені 2022. Наймодніші пальта сезону

Пальто — найзручніший і найелегантніший одяг на міжсезоння. І як в основи осіннього гардеробу в нього конкурентів немає.

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Восени, особливо коли так тепло, сонячно та красиво, як восени 2022, варто задумати про покупку пальта. Красиве й елегантне пальто доповнить будь-який гардероб, ідеально пасуватиме до будь-якого взуття й матиме чудовий вигляд на тлі жовтого листя на фото в Instagram, що важливо.

Фасонів пальт не так багато, і мода на них циклічна. По суті, фасони пальта були визначені ще сто років тому, і зараз будь-який новий тренд — це варіація на тему вбрання, що випробуване часом.

Але є кілька модних трендів, які зібрав Фокус і які в моді саме в сезон осінь 2022 року та явно перекочують у зимові модні тренди, а потім і на весну 2023 року.

До того ж покупка елегантного пальта — це гарний вклад у гардероб. Пуховики й екошуби прекрасні, але пальта — це класика.

Довге пальто

Довге пальто має одну важливу особливість — воно саме собою створює ваш образ. Адже під ним може бути все, що завгодно.

[ + – ] Довге пальто — тренд сезону 2022 Фото: MaxMara

Фактично вам взагалі не треба думати, як воно впишеться у ваш гардероб. Впишеться обов'язково. І неважливо, чи ви віддаєте перевагу класичному стилю, чи ваш вибір — джинси та кросівки. Довге пальто можна носити з чим завгодно. Навіть із вечірньою сукнею.

Приталене пальто

Оверсайз усе ще в моді, і, мабуть, вільні пальта з моди не вийдуть ніколи, але в трендах цього сезону також приталені пальта. У стилі Кейт Міддлтон, яка зробила приталені пальта частиною свого гардеробу. І має однаковий вигляд у них і на святковій службі в соборі, і під час прогулянки з дітьми, і під час офіційних візитів із суворим дрес-кодом.

[ + – ] Приталене пальто — тренд сезону 2022 Фото: Getty Images

Приталене пальто надає жіночності й відмінно підходить для тих, хто віддає перевагу класичному стилю та любить підбори.

Пальто-унісекс

Суворі, структуровані, елегантні пальта в чоловічому стилі або унісекс щороку мають успіх. І це зрозуміло: вони надають образу трохи богемної недбалості, або, якщо підібрати правильний, суто чоловічий фасон — суворості й зібраності.

[ + – ] Пальто-унісекс — тренд сезону 2022 Фото: Instagram hannahchelsiehudson

Але якщо вибрати пальто-унісекс оверсайз, то вийде образ, який так люблять селебриті по всьому світу. Вони носять їх навіть зі спортивними костюмами, і це має незмінно гарний вигляд.

Шкіряне пальто

Шкіряне пальто незалежно від року та загальних трендів присутнє в модних колекціях із року в рік. Класичне шкіряне пальто традиційного чорного або коричневого, а тепер і яскравого кольору — це, мабуть, утилітарна тк зухвала річ міжсезоння.

[ + – ] Шкіряне пальто — тренд сезону 2022 Фото: MaxMara

Трохи сміливий вибір для любителів класики, але зараз шкіряні пальта шиють із екошкіри та вінілу, а отже. цілком можна приміряти щось подібне.

Пальто-халат із поясом

Старий тренд, який дизайнери переглянули по-новому. Мода на пальта-халати з'явилася на противагу класичним пальтам звичних фасонів, які відрізнялися строгими лініями та передбачали деякі правила носіння: туфлі, класичні штани, спідниця-олівець.

[ + – ] Пальто-халат — тренд сезону 2022 Фото: Instagram 425yemets.store

Пальто-халат привнесло в осінній образ трохи богемності й розслабленості. Його можна носити навстіж, можна запахнути, і поєднувати його можна буквально з чим завгодно з вашого гардеробу.

Яскраве пальто

Ще одна данина сучасності — коли пальто класичних кольорів: чорний, сірий, коричневий, бежевий — спочатку стали білими, що було немислимою зухвалістю й непрактичністю, а потім і всіх кольорів веселки.

[ + – ] Яскраве пальто — тренд сезону 2022 Фото: Getty Images

Леді на кшталт Кейт Міддлтон можуть зібрати колекцію з пальт усіх кольорів веселки та на будь-який випадок. У нашому разі варто вибрати улюблений колір і купити пальто саме такого відтінку. Нехай воно буде навіть лимонно-жовтим, але якщо воно вас тішить, то яка різниця, наскільки це практично.

Стьобане пальто

Це якийсь реверанс у бік пуховика, але той верхній одяг, який усе ще може називатися пальтом.

[ + – ] Стьобане пальто — тренд сезону 2022 Фото: Getty Images

Колись стьобані халати носили кочівники, потім цей предмет одягу перекочував у Європу та закріпився на подіумах.

Сьобане пальто менш тепле, ніж класичне, з важкої вовняної тканини, але елегантніше, ніж пуховик.

Завдяки простому фасону, але майстерно вистроченим візерункам це чудовий вибір на осінньо-весняний сезон. Якщо осінь не надто холодна. За допомогою стьобаного пальта можна створити образ у стилі хіпі-шик, і воно матиме чудовий вигляд із джинсами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про класичні моделі пальт і плащів, які ніколи не вийдуть із моди.