Тренды осени 2022. Самые модные пальто сезона

Пальто – сама удобная и элегантная одежда на межсезонье. И в качестве основы осеннего гардероба у него конкурентов нет.

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Осенью, особенно такой теплой, солнечной и красивой, как осень 2022, стоит задумать о покупке пальто. Красивое и элегантное пальто дополнит любой гардероб, идеально подойдет к любой обуви и будет отлично смотреться на фоне желтых листьев на фото в Instagram, что немаловажно.

Фасонов пальто не так много, и мода на них циклична. По сути, фасоны пальто были определены еще сто лет назад и сейчас любой новый тренд – это вариация на тему испытанного временем наряда.

Но есть несколько модных трендов, которые собрал Фокус и которые в моде именно в сезон осень 2022 и явно перекочуют в зимние модные тренды, а потом и на весну 2023.

К тому же – покупка элегантного пальто – это хорошее вложение в гардероб. Пуховики и эко-шубы прекрасны, но пальто – это классика.

Длинное пальто

Длинное пальто имеет одну важную особенность — оно само по себе создает ваш образ. Ведь под ним может быть все что угодно.

[ + – ] Длинное пальто - тренд сезона 2022 Фото: MaxMara

Фактически вам вообще не надо думать, как оно впишется в ваш гардероб. Впишется обязательно. И неважно, вы предпочитаете классический стиль, или ваш выбор джинсы и кроссовки. Длинное пальто можно носить с чем угодно. Даже с вечерним платьем.

Приталенное пальто

Оверсайз все еще в моде, и, пожалуй, свободные пальто из моды не выйдут никогда, но в трендах этого сезона также приталенные пальто. В стиле Кейт Миддлтон, которая сделала приталенные пальто частью своего гардероба. И одинаково хорошо выглядит в них и на праздничной службе в соборе, и во время прогулки с детьми и во время официальных визитов со строгим дресс-кодом.

[ + – ] Приталенное пальто - тренд сезона 2022 Фото: Getty Images

Приталенное пальто придает женственности и отлично подходит для тех, кто предпочитает классический стиль и любит каблуки.

Пальто-унисекс

Строгие, структурированные, элегантные пальто в мужеском стиле, или унисекс – каждый год пользуются успехом. И это объяснимо: они придают образу немного богемной небрежности, или, если подобрать правильный, сугубо мужской фасон – строгости и собранности.

[ + – ] Пальто-унисекс - тренд сезона 2022 Фото: Instagram hannahchelsiehudson

Но если выбрать пальто-унисекс оверсайз, то получится образ так любимый селебрити по всему миру. Они носят их даже со спортивными костюмами и это неизменно смотрится хорошо.

Кожаное пальто

Кожаное пальто независимо от года и общих трендов, присутствует в модных коллекциях из года в год. Классическое кожаное пальто традиционного черного, или коричневого, а теперь и яркого цвета – это, пожалуй, самая утилитарная и дерзкая вещь межсезонья.

[ + – ] Кожаное пальто - тренд сезона 2022 Фото: MaxMara

Немного смелый выбор для любителей классики, но сейчас кожаные пальто шьют из эко-кожи и винила, а значит вполне можно примерить нечто подобное.

Пальто-халат с поясом

Старый тренд, пересмотренный дизайнерами по-новому. Мода на пальто-халаты появилась в противовес классическим пальто привычных фасонов, которые отличались строгими линиями и предполагали некие правила ношения: туфли, классические брюки, юбка-карандаш.

[ + – ] Пальто-халат - тренд сезона 2022 Фото: Instagram 425yemets.store

Пальто-халат привнес в осенний образ немного богемности и расслабленности. Его можно носить нараспашку, можно запахнуть, и сочетать его можно буквально с чем угодно из вашего гардероба.

Яркое пальто

Еще одна дань современности – когда пальто классических цветов: черный, серый, коричневый, бежевый, сначала стали белыми, — что было немыслимой дерзостью и непрактичностью, — а потом и всех цветов радуги.

[ + – ] Яркое пальто - тренд сезона 2022 Фото: Getty Images

Леди вроде Кейт Миддлтон могут собрать коллекцию из пальто всех цветов радуги и на любой случай. В нашем случае стоит выбрать любимый цвет и купить пальто именно такого оттенка. Пусть оно будет даже лимонно-желтым, но если оно вас радует, то какая разница, насколько это практично.

Стеганое пальто

Это некий реверанс в сторону пуховика, но та верхняя одежда, которая все еще может называться пальто.

[ + – ] Стеганое пальто - тренд сезона 2022 Фото: Getty Images

Когда-то стеганые халаты носили кочевники, потом этот предмет одежды перекочевал в Европу, и закрепился на подиумах.

Стеганое пальто менее теплое, чем классическое, из тяжелой шерстяной ткани, но более элегантное, чем пуховик.

Благодаря простому фасону, но искусно выстроченным узорам – это отличный выбор на осенне-весенний сезон. Если осень не слишком холодная. С помощью стеганого пальто можно создать образ в стиле хиппи-шик, и оно отлично смотрится с джинсами.

Напомним, ранее Фокус писал о классических моделях пальто и плащей, которые никогда не выйдут из моды.