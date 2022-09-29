Роскошная классика. Популярные фасоны пальто и плащей вне времени

В нынешних реалиях, когда трендом стала экологичность, лучше выбирать модели верхней одежды, которые никогда не выйдут из моды.

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Мода на пальто пришла из армии. Тяжелая, но теплая шинель в какой-то момент стала популярна и среди гражданского населения. Но само понятие теплой верхней одежды из шерсти, конечно, появилось намного раньше. Просто изначально это были плащи с капюшоном, мантии и то, что сейчас называют словом "кейп" — свободное пальто колокольчиком без рукавов.

Пальто со временем менялись, современность вносила в них коррективы. Так, одно время были очень популярны пальто на молнии, также классические пальто отошли от традиции нейтральных цветов вроде серого, зеленого и бежевого. Теперь можно найти пальто классического покроя, но всех цветов радуги, что с успехом демонстрирует Кейт Миддлтон, собравшая отменную коллекцию разноцветных и очень уютных пальто.

В мире плащей также не наступило революции. Модницы, которые всегда желают оставаться на пике модных тенденций, выбирают классические тренчи, чей фасон не менялся уже много лет, парки, которые пришли в мир моды из гардероба исследователей Севера, но в более облегченном виде, и плащи свободного покроя, которые можно накинуть поверх свитера, в дождливую и холодную погоду.

10 вариантов верхней одежды, которые будут актуальны всегда

Фокус выбрал классические фасоны пальто и плащей, которые никогда не выйдут из моды. Свидетельство тому – новый король Великобритании. Принц Чарльз — Карл III — носит вещи годами, причем любимые двубортные пальто достались ему в наследство от дяди. И они до сих пор выглядят актуально!

Двубортное пальто

Тот самый фасон, который пришел в мирную моду из военного времени. Существуют модели оверсайз, есть приталенные, но именно такое пальто предпочитает принц, а теперь и король Чарльз (Карл III) да и большинство английских джентльменов. Дамы также часто отдают предпочтение именно такой модели вне времени.

[ + – ] Двубортное пальто всегда в моде Фото: Instagram rosiehw

Многие модницы предпочитают именно мужские модели, сочетая тяжелую ткань пальто с широкими брюками, сапогами на шпильке и подчеркнуто женственными юбками.

[ + – ] Двубортное пальто всегда в моде Фото: Getty Images

Двубортное пальто может быть любой длины, но сегодня в трендах макси модели – пальто практически в пол. Но стоит быть готовыми к весу такого пальто: качественная ткань тяжелая.

Пальто-бушлат

Еще один военный фасон, но в этот раз из гардероба моряков. В 1848 году бушлат шился из зеленого сукна, позже бушлаты стали темно-синими, но дизайнеры со временем пришли в восторг от лаконичного и сурового фасона и с тех пор бушлат постоянно в трендах. Его отшивают в различных вариациях и цветовых решениях.

[ + – ] Бушлат пришел в женскую моду из моряцкого гардероба Фото: Скриншот

Бушлат можно узнать по отложному воротнику, двойному ряду пуговиц, теплой подкладке. Он отлично смотрится буквально со всем, но особенно хорошо смотрится с трикотажными платьями и легкими юбками-макси.

Дафлкот

Самая узнаваемая модель пальто, которая не менялась десятилетиями. Лучшие дафлкоты создает Burberry. В Британии дафколты называют в честь британского фельдмаршала Бернарда Монтгомери, героя Второй мировой войны по прозвищу Монти. "Пальто Монти" – самое английское пальто среди прочих решений.

[ + – ] Дафколт — фасон пальто, любимый молодежью Фото: MaxMara

Для лучших и самых дорогих моделей пальто пришивают пуговицы из дерева, а петли изготавливают из джута, встречаются пуговицы из рога и кожаные петли.

Примечательно, что именно темно-синие дафколты – форменные пальто в японских школах. Носить дафколт следует с лоферами, ботинками "челси", мини-юбками и узкими брюками.

Пальто-халат или пальто с запахом

Этот фасон пришел в европейскую моду с Востока и взял за основу обычные халаты. Фасон прост и элегантен: свободное пальто прямого покроя без застежек, но с поясом, который можно завязать, запахнув пальто, а можно носить пальто как есть: нараспашку. Отлично сочетается со свитерами под горло и водолазками.

[ + – ] Пальто-халат пришло в европейскую моду с Востока [ + – ] Пальто-халат пришло в европейскую моду с Востока [ + – ] Пальто-халат пришло в европейскую моду с Востока [ + – ] Пальто-халат пришло в европейскую моду с Востока [ + – ] Пальто-халат пришло в европейскую моду с Востока Фото: Instagram 425yemets.store [ + – ] Пальто-халат пришло в европейскую моду с Востока

В массы этот фасон принес модный дом Max Mara в 1981 году, продемонстрировав свежее видение классической модели на подиуме.

Пальто-кокон или баллон

В моду этот фасон ввел модный революционер Кристобаль Баленсиага, который изобрел платье-баллон, а потом и пальто-баллон.

[ + – ] Пальто-баллон или пальто-кокон [ + – ] Пальто-баллон или пальто-кокон Фото: MaxMara

Фасон оверсайз, скрадывающий фигуру, пришелся по вкусу модницам десятилетия назад и сейчас снова на пике популярности.

Пальто-шинель

Пальто-шинель пережило небывалый взлет благодаря британскому сериалу "Шерлок". Суровый Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча щеголял в шикарном английском пальто Milford фирмы Belstaff из шерстяного ирландского твида с водонепроницаемыми волокнами – идеально для дождливого Лондона.

[ + – ] Пальто-шинель — нестареющая классика Фото: MaxMara

Фирма вернула модель на полки, стоит оригинальное пальто более 1200 фунтов стерлингов, но носить его можно практически вечно. Отшиваются модели и дешевле. Фактически, это вариация на тему двубортного пальто, но с отчетливым реверансом в сторону стиля милитари.

Идеальное такое пальто-шинель сочетается с кожаными брюками, джинсами, грубыми ботинками на платформе, английскими ботинками "челси". У идеальной шинели есть хлястик сзади на талии, крой более приталенный, могут быть накладные карманы и погончики, иногда может быть пояс и массивные пуговицы.

Пальто-кромби

Это укороченное однобортное пальто с отложным воротником и скрытой застежкой. Кромби предпочитают любители делового стиля.

[ + – ] Пальто-кромби — модный тренд Фото: MaxMara [ + – ] Пальто-кромби — модный тренд Фото: MaxMara

Назвали его в 1805 году в честь владельца шерстяной фабрики — шотландца Джона Кромби, который и начала первым шить подобные пальто.

Выбирали их обычно политики и предствители аристократии, так что пальто фасона кромби приобрели аристократический и деловой оттенок.

Кейп

Пальто-кейп – самый винтажный из всех фасонов пальто. По сути – это видоизменный средневековый плащ и накидка крестоносца. Кейпы вошли в моду в 19 веке, потом были забыты до середины 1960-х гг., потом остались в гардеробе пожилых английских леди и королевы Елизаветы, которая любила носить кейпы гво время прогулок по Шотладским горам во время отпуска. В 21 веке кейпы снова в трендах благодаря модному дому Givenchy.

[ + – ] Пальто-кейп – это видоизменный средневековый плащ [ + – ] Пальто-кейп – это видоизменный средневековый плащ [ + – ] Пальто-кейп – это видоизменный средневековый плащ [ + – ] Пальто-кейп – это видоизменный средневековый плащ

Сочетают модель с широкими брюками, платьями и высокими сапогами, но кейп это, прежде всего, удобная и стильная альтернатива курткам и лучший способ создать романтический образ.

Тренч

Тренч, или тренчкот – дословно — "траншейное пальто". Плащ этого фасона пришел из окопов Первой мировой войны. В моду тренчи из водонепроницаемого материала ввел Томас Берберри, основатель бренда Burberry, в 1856 году, но бренд Aquascutum считает, что эта заслуга принадлежит им, ведь он стали производить тренчи на шесть лет раньше.

[ + – ] Тренч – многолетняя классика Фото: Instagram Harrods

Парка

Изначально парки на меху создавались для путешественников, потом – для военных летчиков. Длинные полы можно было поднять, подвязать на поясе и дополнительно утеплить поясницу. Носили их коренные народы Севера, как и анораки (плащи схожего фасона, но надеваемые через голову). Легкие парки стали популярны среди молодежи, как альтерантива длинным плащам.

[ + – ] Парка – модная куртка, или плащ, в зависмости от длины Фото: Instagram 425yemets.store

Они менее офицальны, чем тренчи, а потому прекрасно сочетаются с джинсами и кроссовками.

Кожаный плащ

Популярные в 1990-х, возрожденные в 21 веке благодаря тренду на экологичность. Теперь кожаные плащи шьют из эко-кожи и они отлчино сочетаются с сапогами на шпильке и платьями.

[ + – ] Кожаный плащ – тренд сезона Фото: Instagram sonialyson

Немного агрессивности в образе – всегда актуально. Кроме того, кожаный плащ — идеальная модель для тех, кто не преуспевает в сочетании единиц одежды. Другими словами, если вы не знаете, что надеть — кожаный плащ поможет вам разрешить эту дилему с наилучшим результатом для вашего образа.

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