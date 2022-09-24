Модные тренды осени-зимы 2022. Топ-5 актуальных пуховиков сезона

Выбор моделей и фасонов пуховиков, предлагаемый стилистами в этом сезоне, практически не ограничен какими-то особыми требованиями.

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Пуховики, несмотря на все пессимистические прогнозы стилистов, не выходят из моды, оставаясь, пожалуй, самым популярным предметов верхней одежды в прохладные осенние и зимние дни. Популярность пуховиков обусловлена их универсальностью, а обилие фасонов, форм и материалов дает возможность выбрать симпатичную вещь не только на осень, но и даже на холодные зимние дни, позволяя всегда выглядеть стильно и не мерзнуть.

На осень и зиму 2022-2023 ведущие дизайнеры предлагают огромное количество вариантов модных пуховиков, причем не только спортивных и для прогулок, но и более элегантных моделей, которые будут уместно смотреться в деловых ансамблях. Если говорить о материалах, то, кроме традиционных полиамида, полиэстера или нейлона, это эко-кожа, замша, плюшевые и комбинированные модели То есть, особых ограничений на материалы и модели нет, разве, что, пожалуй, за исключением использования натурального меха, от которого отказываются все ведущие модные бренды.

Джинсовый пуховик

Пуховик из денима – это довольно необычный вариант, который точно придется по вкусу самым требовательным модницам. В продаже есть ограниченный выбор подобных моделей, но каждая из них обладает своим шармом и удивительной способностью подходит под любую женскую фигуру. Зачастую изнанка такого пуховика утеплена искуственным мехом. Единственный недостаток модели – в ней нежелательно попадать под дождь, поскольку пуховик быстро промокнет. А вот в ясную и прохладную погоду он станет основой очень стильного образа.

[ + – ] Джинсовый пуховик – интересная новинка сезона Фото: Соцсети

Длинный пуховик

Пуховики длины миди – это не только защита от ветра и холода, но и очень красиво и практично. Прямые, приталенные, с капюшоном и без, толстые и тонкие – ассортимент огромен. Универсальность моделей позволяет подобрать пуховик на любой случай. Что касается цветов, то, кроме традиционных для осенне-зимней поры черных, темно-синих, коричневых и темно-зеленых, стилисты рекомендуют обратить внимание на светлые и яркие модели.

Пуховик оверсайз

Оверсайз – еще одна тема для межсезонных дискуссий, и каждый раз нас уверяют, что одежда больших размеров будет немодной. Но, как показывает практика, в сезоне осень-зима 2022-2023 оверсайз остается в лидерах предпочтений. Под пуховики, которые на размер-два больше, отлично пойдут теплые свитера крупной вязки и худи, что позволит утеплиться по полной программе, не потеряв в стиле.

Дутая куртка-пуховик

В новом сезоне дизайнеры предлагают дутые куртки свободного кроя, поскольку объемные фасоны остаются хитом среди модниц. Наиболее эффектны короткие модели, а также длиной до середины бедра. Есть варианты и длинных моделей, но красиво они смотрятся только в расстегнутом виде, что, согласитесь, не очень практично в холодное время года.

Если говорить о том, какому цвету отдать предпочтение, то это молочный, белый, лиловый, голубой и даже нежно-розовый.

Светоотражающие пуховики

Светоотражающий пуховик – новинка сезона осень-зима 2022-2023. Длина, фасон или объем его не так важны, как эффект, который он производит темным вечером при попадании на него света. Это не только безопасность, но еще и очень стильно и необычно.

[ + – ] В светоотражающем пуховике практически невозможно остаться незамеченной Фото: Соцсети

Напомним, какая обувь будет популярна в ближайшие пару месяцев.