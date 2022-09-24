Модні тренди осені-зими 2022. Топ 5 актуальних пуховиків сезону

Вибір моделей та фасонів пуховиків, пропонований стилістами цього сезону, практично не обмежений якимись особливими вимогами.

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Пуховики, попри всі песимістичні прогнози стилістів, не виходять із моди, залишаючись, мабуть, найпопулярнішим предметом верхнього одягу в прохолодні осінні та зимові дні. Популярність пуховиків обумовлена їхньою універсальністю, а велика кількість фасонів, форм і матеріалів дає можливість вибрати симпатичну річ не тільки на осінь, а й навіть на холодні зимові дні, дозволяючи завжди виглядати стильно і не мерзнути.

На осінь і зиму 2022-2023 провідні дизайнери пропонують величезну кількість варіантів модних пуховиків, причому не тільки спортивних і для прогулянок, але і елегантніших моделей, які доречно виглядатимуть в ділових ансамблях. Якщо говорити про матеріали, то, крім традиційних поліаміду, поліестеру або нейлону, це екошкіра, замша, плюшеві та комбіновані моделі. Тобто, особливих обмежень на матеріали та моделі немає, хіба що, мабуть, за винятком використання натурального хутра, від якого відмовляються усі провідні модні бренди.

Джинсовий пуховик

Пуховик з деніму — це досить незвичайний варіант, який точно припаде до смаку найвибагливішим модницям. У продажу є обмежений вибір таких моделей, але кожна з них має свій шарм і дивовижну здатність підходить під будь-яку жіночу фігуру. Найчастіше виворот такого пуховика утеплений штучним хутром. Єдиний недолік моделі — у ній небажано потрапляти під дощ, оскільки пуховик швидко промокне. А ось у ясну та прохолодну погоду він стане основою дуже стильного образу.

[ + – ] Джинсовий пуховик – цікава новинка сезону Фото: Соцсети

Довгий пуховик

Пуховики довжини міді — це не тільки захист від вітру та холоду, а й дуже красиво та практично. Прямі, приталені, з капюшоном і без, товсті та тонкі — асортимент величезний. Універсальність моделей дозволяє підібрати пуховик на будь-який випадок. Що стосується кольорів, то, окрім традиційних для осінньо-зимової пори чорних, темно-синіх, коричневих та темно-зелених, стилісти рекомендують звернути увагу на світлі та яскраві моделі.

Пуховик оверсайз

Оверсайз — ще одна тема для міжсезонних дискусій, і щоразу запевняють, що одяг великих розмірів буде немодним. Але, як показує практика, у сезоні осінь-зима 2022-2023 оверсайз залишається у лідерах уподобань. Під пуховики, які на розмір-два більше, відмінно підуть теплі светри великої в'язки та худі, що дозволить утеплитися за повною програмою, не втративши в стилі.

Дута куртка-пуховик

У новому сезоні дизайнери пропонують дуті куртки вільного крою, оскільки об'ємні фасони залишаються хітом серед модниць. Найефектнішими є короткі моделі, а також довжиною до середини стегна. Є варіанти і довгих моделей, але красиво вони виглядають тільки в розстебнутому вигляді, що, погодьтеся, не дуже практично в холодну пору року.

Якщо говорити про те, якому кольору віддати перевагу, то це молочний, білий, фіолетовий, блакитний і навіть ніжно-рожевий.

Світловідбивні пуховики

Світловідбивний пуховик — новинка сезону осінь-зима 2022-2023. Довжина, фасон або об'єм його не такі важливі, як ефект, який він справляє увечері під час попадання на нього світла. Це не тільки безпека, але ще й дуже стильно та незвичайно.

[ + – ] У світловідбиваючому пуховику практично неможливо залишитись непоміченою Фото: Соцсети

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