Модні тренди осені 2022. Топ 7 актуальних пар взуття на будь-яку погоду

Стилісти пропонують не обмежувати свій вибір якоюсь однією парою.

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За вікном осінь, яка з перших днів почалася похолоданням і дощами. Однак це не привід сумувати. Достатньо підібрати одяг та взуття за сезоном, щоб знову вирушити підкорювати світ. Саме про тренди взуття на осінь 2022 року ми поговоримо. Стилісти та дизайнери пропонують великий вибір моделей, які будуть зручними, стильними та актуальними, тому вибрати буде з чого навіть найвибагливішим.

Головні вимоги до взуття не змінилися: практичність, зручність, якісний матеріал. Тому в тренді взуття на низькому ходу або на стійкому підборі чи танкетці. Однак ошатне взуття на шпильці, у вигляді панчох на підборах з відкритими шкарпетками, на шнурівці теж популярне. Додайте сюди оригінальне взуття з незвичайним оздобленням в ексклюзивних кольорових рішеннях, взуття в мілітарі стилі та взуття з декількома видами носка (квадратним, округлим, гострим), і ви отримуєте чималий вибір.

Туфлі Мері-Джейн на підборах і рівній підошві.

Дівчачі туфлі в стилі Мері-Джейн маст-хев осені 2022. Пара такого взуття чудово підійде для аутфітів зі стилем преппі на навчання, роботу та інших повсякденних справ. А якщо вибрати яскравий варіант на високих підборах, їх спокійно можна надіти і на вечірку. Ця модель підходить не тільки юним чарівницям, але і дорослим модницям, які цінують зручність та практичність. Туфлі красиво поєднуються зі спідницями, сукнями та брюками. Часто під них надягають білі шкарпетки, щоб посилити образ.

Ботфорти

Ботфорти, яким майже кожен сезон пророкують забуття, залишаються на хвилі популярності. Осінь 2022 року диктує моду на моделі з розряду "чим вище і оригінальніше, тим краще". Тому на піку популярності яскраві та нестандартні моделі. Високими ботфортами з широкою халявою поповнили свої колекції Saint Laurent та Ermanno Scervino, представлені вони і в колекціях інших модних домів.

Черевики дербі

Навмисне грубі разом із жіночим шармом вони надають образу особливий шик і впевнено входять у жіночий гардероб, займаючи там міцні позиції, швидше за все, довгі роки. Сучасні черевики дербі представлені в різних дизайнерських інтерпретаціях, наприклад з частковою або повною перфорацією. Крім того, виглядає таке взуття менш суворо та офіційно, ніж оксфорди і дає більше простору для створення цікавих та ефектних образів. Шкіряні, замшеві, лаковані вони ідеально виглядають із джинсами, брючними костюмами. Їх можна носити як під піджак, так під пальто або куртку.

Кросівки

Кросівки залишаються, мабуть, найулюбленішим взуттям для осені, не втрачаючи своєї популярності від сезону до сезону. Тренд осені 2022 кросівки у вінтажному стилі, а також базові білі кросівки. Краще вибирати моделі з широкою та масивною підошвою.

Жокейські та ковбойські чоботи

Дизайнери, натхненні вестернами, продовжують стилізувати модне взуття, пропонуючи нові варіанти ковбойських чобіт із невеликим каблуком. Так звані "козаки" восени та взимку 2022-2023 краще вибрати у білому кольорі. Тим, хто віддає перевагу класиці, краще вибрати щось із жокейських моделей на низькому ходу. Подібне взуття більш лаконічне, але не менш стильне та актуальне. До нього підійдуть джинси, лосини, сукні та спідниці.

Черевики челсі

Практичність черевиків челсі вкотре підтверджує, що їм завжди є місце у модних трендах осені та зими. У новому сезоні 2022-2023 чоботи з гумовими вставками на плоскій підошві з'явилися в нових кольорах. Крім модних білих челсі в тренді яскраві руді і навіть салатові моделі, як у Ganni. Що стосується матеріалу, то найчастіше це шкіра та замша. Любителі екошкіри теж знайдуть варіанти для себе.

Чоботи труби

Чоботи труби популярні восени 2022 року як ніколи завдяки тому, що чудово тримають свою форму і виглядають ультрасучасно. Ефектно подібні чоботи виглядають у різній текстурі (шкіряні, гумові). Дуже оригінально на них виглядає тиснення. Через те, що у них широка рівна халява, чоботам не потрібна застібка. У моді і досить високі та низькі до кісточки моделі взуття. Найчастіше їх носять із джинсами або вузькими штанами, але не менш цікаво вони виглядають з короткими спідницями чи сукнями, а також з одягом довжини міді.

Нагадаємо, який верхній одяг буде модним восени 2022. Незважаючи на нові тенденції, зберігається популярність довгих жилетів, стьобаного верхнього одягу, а також на бежеві тренчі, які завоювали популярність ще восени 2021 року.