Тренди осені 2021. Топ-6 шкільних речей для дорослого гардероба

На тлі, повернення в моду трендів 90-х, варто віддати належне і стилю преппі, який зародився в престижних навчальних закладах.

По суті, якщо говорити про моду на елементи шкільної форми, то вони ніколи повністю не зникали з подіумів і гардеробів. Адже за кордоном учні престижних гімназій і ліцеїв носять свою форму і за межами навчальних закладів, а, відгулявши випускний, частенько привносять у своє вже доросле життя елементи шкільного одягу. Так сформувався стиль преппі — для якого характерна акуратність, елітарність і, звичайно ж, зручність. Preppy трохи нагадує відомий стиль smart casual, але при цьому має одну суттєву характерну рису. Він має на увазі використання речей елітних брендів.

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Так, із 1985 року марка Tommy Hilfiger випускає одяг саме в цьому стилі. Тільки в 90-і преппі ненадовго послабив позиції, коли молодь серйозно захопилася стилем гранж.

Зараз мода на шкільну форму вкотре переживає зліт. Ймовірно, виною тому відродження серіалу "Пліткарка". Чи буде він настільки ж популярний як свій попередник із Блейк Лайвлі та Лейтон Містер — невідомо. Але все частіше стріт стайл рясніє елементами шкільної уніформи — тренду осені 2021.

Відчути себе школяркою приватного ліцею можуть абсолютно всі. Для цього буде потрібно лише шість речей.

Шкільний тренд осені 2021 року

Картата мініспідниця преппі

[ + – ] Картата спідниця в складку — обов'язковий елемент шкільної форми

У школі багато хто намагався вкоротити свою формену спідницю. Якщо доводилося відвідувати школу за кордоном, то там за довжиною стежили. Тепер можна все — вибрати ультракоротке міні, або обмежитися скромною довжиною до коліна. Носити стилісти таку спідницю радять з водолазками, джемперами, блузками. Доповнювати щільними колготами, зручними лоферами, або чобітьми.

Лофери за шкільною модою

[ + – ] Лофери — частина форми престижних шкіл

Ця модель взуття без застібок і шнурівок на плоскій підошві та невеликому каблуці перекочувала в модний гардероб із рундука моряків. Саме вони їх спочатку носили. Але зручне взуття полюбилося британським модникам і незабаром стало обов'язковим атрибутом шкільної форми. Але хто сказав, що закінчивши школу, потрібно відмовлятися від лоферів? Тим паче, що щороку модельєри вводять їх у свої колекції.

Джемпер у тренді

[ + – ] Джемпер — обов'язковий елемент стилю преппі

Справжні прихильники стилю преппі вибирають або смугасті джемпери, або ж кольорові, зі смужками уздовж V-образного вирізу. Носити на білу сорочку, або недбало накидати на плечі.

Базова біла сорочка

[ + – ] Базова біла сорочка — завжди доречна

Шкільна форма завжди передбачає білу просту блузку, або сорочку. Тоді її універсальність оцінити змогли не всі. Але зараз це базовий елемент гардеробу, без якого не обійтися. Поєднувати його можна буквально з чим завгодно. Але в ідеалі, з тим самим джемпером і картатою спідницею.

Обруч як у школярки

[ + – ] Обруч — кожна відмінниця мріє про таке

У вже згадуваній раніше "Пліткарці" обручі носила Блер "Королева Бі" Волдорф, яку зіграла Лейтон Містер. Але перш за все це зручний аксесуар, який обожнюють школярки по всьому світу. Багато хто продовжує носити обручі й після, як Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, велика шанувальниця стилю преппі. Дизайнери рекомендують обирати помітні обручі, які привертають увагу.

Фактурні гольфи і колготи в стилі преппі

[ + – ] Гольфи і колготи — частина шкільної форми

Орієнтовна школярка в лоферах, картатій формі та гольфах. Саме така уніформа в хороших приватних школах. Але тамтешні модниці надають перевагу фактурним гольфам і колготам. Перш за все в них тепло, також вони красиві й чудово доповнюють шкільний ансамбль. Найпотрібніший предмет гардероба цієї осені.