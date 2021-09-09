Тренды осени 2021. Топ-6 школьных вещей для взрослого гардероба

На фоне, возвращения в моду трендов 90-х, стоит отдать должное и стилю преппи, который зародился в престижных учебных заведениях

По сути, если говорить о моде на элементы школьной формы, то они никогда полностью не исчезали с подиумов и гардеробов. Ведь за границей учащиеся престижных гимназий и лицеев носят свою форму и за пределами учебных заведений, а, отгуляв выпускной, частенько привносят в свою уже взрослую жизнь элементы школьной одежды. Так сформировался стиль преппи — для которого характерна аккуратность, элитарность и, конечно же, удобство. Preppy немного напоминает известный стиль smart casual, но при этом имеет одну существенную отличительную особенность. Он подразумевает использование вещей элитных брендов.

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Так, с 1985 года марка Tommy Hilfiger выпускает одежду именно в этом стиле. Только в 90-е преппи ненадолго ослабил позиции, когда молодежь всерьез увлеклась стилем гранж.

Сейчас мода на школьную форму в очередной раз переживает взлет. Вероятно, виной тому возрождение сериала "Сплетница". Будет ли он настолько же популярен как свой предшественник с Блейк Лайвли и Лейтон Мистер – неизвестно. Но все чаще стрит стайл пестрит элементами школьной униформы – тренда осени 2021.

Почувствовать себя школьницей частного лицея могут абсолютно все. Для этого потребуется только шесть вещей.

Школьный тренд осени 2021 года

Клетчатая мини-юбка преппи

[ + – ] Клетчатая юбка в складку - обязательный элемент школьной формы

В школе многие пытались укоротить свою форменную юбку. Если приходилось посещать школу за границей, то там за длиной следили. Теперь можно все – выбрать ультракороткое мини, или ограничиться скромной длиной до колена. Носить стилисты такую юбку советуют с водолазками, джемперами, блузками. Дополнять плотными колготами, удобными лоферами, или сапогами.

Лоферы по школьной моде

[ + – ] Лоферы - часть формы престижных школ

Эта модель обуви без застежек и шнурков на плоской подошве и небольшом каблуке перекочевала в модный гардероб из рундука моряков. Именно они их изначально носили. Но удобная обувь полюбилась британским модникам и вскоре стала обязательным атрибутом школьной формы. Но кто сказал, что закончив школу, нужно отказываться от лоферов? Тем более, что каждый год модельеры вводят их в свои коллекции.

Джемпер в тренде

[ + – ] Джемпер - обязательный элемент стиля преппи

Настоящие приверженцы стиля преппи выбирают или полосатые джемперы, или же цветные, с полосками вдоль V-образного выреза. Носить на белую рубашку, или небрежно набрасывать на плечи.

Базовая белая рубашка

[ + – ] Базовая белая рубашка - всегда к месту

Школьная форма всегда предполагает белую простую блузку, или рубашку. Тогда ее универсальность оценить смогли не все. Но сейчас это базовый элемент гардероба, без которого не обойтись. Сочетать его можно буквально с чем угодно. Но в идеале, с тем самым джемпером и клетчатой юбкой.

Обруч как у школьницы

[ + – ] Обруч - каждая отличница мечтает о таком

В уже упоминаемой ранее "Сплетнице" обручи носила Блэр "Королева Би" Уолдорф, которую сыграла Лейтон Мистер. Но прежде всего это удобный аксессуар, который обожают школьницы по всему миру. Многие продолжают носить обручи и после, как Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, большая поклонница стиля преппи. Дизайнеры рекомендуют выбирать броские обручи, которые привлекают внимание.

Фактурные гольфы и колготы в стиле преппи

[ + – ] Гольфы и колготы - часть школьной формы

Примерная школьница в лоферах, клетчатой форме и гольфах. Именно такова униформа в хороших частных школах. Но тамошние модницы предпочитают фактурные гольфы и колготы. Прежде всего в них тепло, также они красивые и прекрасно дополняют школьный ансамбль. Самый нужный предмет гардероба этой осенью.