Модные тренды осени 2022. Топ-7 актуальных пар обуви на любую погоду

Стилисты предлагают не ограничивать свой выбор какой-то одной парой.

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За окном осень, которая с первых же дней отметилась похолоданием и дождями. Однако это – не повод унывать. Достаточно подобрать одежду и обувь по сезону, чтобы снова отправиться покорять мир. Именно о трендах обуви на осень 2022 мы поговорим. Стилисты и дизайнеры предлагают большой выбор моделей, которые будут удобными, стильными и актуальными, поэтому выбрать будет из чего даже самым притязательным.

Главные требования к обуви не изменились: практичность, удобство, качественный материал. Поэтому в тренде обувь на низком ходу или на устойчивом каблуке или танкетке. Однако нарядная обувь на шпильке, в виде чулок на каблуке с открытыми носочками, на шнуровке тоже популярна. Добавьте сюда оригинальную обувь с необычной отделкой в эксклюзивных цветовых решениях, обувь в милитари стиле и обувь с несколькими видами носка (квадратным, округлым, острым), и вы получаете немалый выбор.

Туфли Мэри-Джейн на каблуке и ровной подошве

Девчачьи туфли в стиле Мэри-Джейн маст-хэв осени 2022. Пара такой обуви отлично подойдет для аутфитов с стиле преппи на учебу, работу и других повседневных дел. А если выбрать яркий вариант на высоком каблуке, то их спокойно можно надеть и на вечеринку. Эта модель подходит не только юным прелестницам, но и взрослым модницам, которые ценят удобство и практичность. Туфли красиво сочетаются с юбками, платьями и брюками. Часто под них надеваюь белые носки, чтобы усилить образ.

Ботфорты

Ботфорты, которым едва ли не каждый сезон пророчат забытие, остаются на волне популярности. Осень 2022 диктует моду на модели из разряда "чем выше и оригинальнее, тем лучше". Поэтому на пике популярности яркие и нестандартные модели. Высокими ботфортами с широким голенищем пополнили свои коллекции Saint Laurent и Ermanno Scervino, представлены они и в коллекциях других модных домов.

Ботинки дерби

Нарочито грубые в сочетании с женским шармом они придают образу особый шик и уверенно входят в женский гардероб, занимая там прочные позиции, скорее всего, на долгие годы. Современные ботинки дерби представлены в различных дизайнерских интерпретациях, например, с частичной или полной перфорацией. Кроме того, смотрится такая обувь менее строго и официально, нежели оксфорды и дает больше пространства для создания интересных и эффектных образов. Кожаные, замшевые, лакированные они идеально смотрятся с джинсами, брючными костюмами. Их можно носить как под пиджак, так под пальто или куртку.

Кроссовки

Кроссовки остаются, пожалуй, самой любимой обувью для осени, не теряя свою популярность от сезона к сезону. Тренд осени 2022 кроссовки в винтажном стиле, а также базовые белые кроссовки. Лучше выбирать модели с широкой и массивной подошвой.

Жокейские и ковбойские сапоги

Дизайнеры, вдохновленные вестернами, продолжают стилизировать модную обувь, предлагая новые варианты ковбойских сапог с небольшим каблуком. Так называемые "казаки" осенью и зимой 2022-2023 лучше выбрать в белом цвете. Тем, кто предпочитает классику, лучше выбрать что-то из жокейских моделей на низком ходу. Подобная обувь более лаконичная, но не менее стильная и актуальная. К ней подойдут джинсы, лосины, платья и юбки.

Ботинки челси

Практичность ботинок челси в очередной раз подтверждает, что им всегда есть место в модных трендах осени и зимы. В новом сезоне 2022-2023 года сапожки с резиновыми вставками на плоской подошве появились в новых расцветках. Кроме модных белых челси в тренде яркие рыжие и даже салатовые модели як у Ganni. Что касается материала, то чаще всего это кожа и замша. Любители эко-кожи тоже найдут варианты для себя.

Сапоги трубы

Сапоги трубы популярны осенью 2022 как никогда благодаря тому, что отлично держат свою форму и выглядят ультрасовременно. Эффектно подобные сапоги смотрятся в разной текстуре (кожаные, резиновые). Очень оригинально на них смотрится тиснение. Из-за того, что у них широкое ровное голенище, сапогам не нужна застежка. В моде и довольно высокие и низкие до лодыжки модели обуви. Чаще всего их носят с джинсами или узкими брюками, но не менее интересно они смотрятся с короткими юбками или платьями, а также с одеждой длины миди.

Напомним, какая верхняя одежда будет модная осенью 2022. Несмотря на новые тенденции, сохраняется популярность длинных жилетов, стеганой верхней одежды, а также на бежевые тренчи, завоевавшие популярность еще осенью 2021 года.