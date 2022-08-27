Тренчи и пальто. Самая модная верхняя одежда на осень 2022

Рассматриваем варианты самой модной верхней одежды осени 2022 года.

Начало осени ознаменовалось прохладной погодой, резким понижением температуры и затяжными дождями. Вероятнее всего, природа дает нам знак — пора задуматься о верхней одежде и выбрать одну или две единицы для пополнения гардероба. Существенных изменений по сравнению с трендами прошлого года мы не наблюдаем, но есть несколько обновлений, на которые стоит обратить внимание. Особенно, если вы как раз подумывали обновить осенне-зимний гардероб. Осенью 2022 года нам рекомендуют сделать ставки на яркие оттенки и на кежуал с элементами спорта.

При этом сохраняются тенденции на длинные жилеты, стеганую верхнюю одежду (правда ассортимент вариантов значительно расширился), а также, на бежевые тренчи, которые стали популярны еще осенью 2021 года.

Яркое пальто

[ + – ] Яркое пальто — своего рода таблетка от хандры на осень

Конечно же, на в начале осени мы все надеемся, что сезон будет солнечным. Но время года берет свое, и мы убеждаемся в том, что пасмурные периоды предстоят долгие. Так что пальто яркого оттенка — не просто дань моде, но и своего рода лекарство от скуки и осенней хандры. Ведь яркий цвет радует глаз и повышает настроение. А в сочетании с классическими силуэтами яркие цветовые решения — один из наиболее удачных вариантов на осень 2022 года.

Классическое пальто

[ + – ] Классические модели пальто остаются актуальными осенью 2022 года

Приталенное, прямое или силуэт-кокон — все любимые варианты классических пальто оказались в трендах наступившей осенью 2022 года. Если вам по душе ретро из кинематографа — пальто-кокон в стиле Одри Хепберн окажется идеальным вариантом. А если вы не желаете обновлять гардероб, ваше классическое прямое черное пальто также не потеряло актуальности и вы будете выглядеть в нем модно. Кроме того, выбрав пальто, купленное в прошлом сезоне, вы поддержите мировой макро-тренд на осознанное потребление.

Тренч или плащ

[ + – ] Стоит остановить выбор на тренчах а классических цветовых решениях — черном, бежевом, коричневом или светло-зеленом

Эти предметы верхней осенней одежды неизменно лидируют в рейтинге самых необходимых вещей на сезон. Любой тренч, независимо от стиля (к слову, в этом сезоне доминируют спортивные решения), добавит своей обладательнице элегантности и сможет эффектно сочетаться с вашим образом. При этом стоит остановить выбор на тренчах в классических цветовых решениях — черном, бежевом, коричневом или светло-зеленом. Еще вы точно не ошибетесь, если решите приобрести плащ ярко-зеленого оттенка — ведь летняя мода на зеленый все еще жива.

Стеганая куртка или пальто

[ + – ] Стеганые пальто давно стали частью модной осени и редко оказываются в числе модных "аутсайдеров"

Стеганые решения подойдут всем, особенно тем, кому не по душе традиционная осенняя классика. Стеганые пальто давно стали частью модной осени и редко оказываются в числе аутсайдеров. Осень 2022 не станет исключением. Дизайнеры предлагают нам многочисленные варианты стеганой верхней одежды — от укороченной куртки до пальто в пол. Словом, любые варианты стеганой верхней одежды будут актуальны в сезон осень-зима 2022-23.

[ + – ] В этом сезоне дизайнеры предложили разнообразить линию стеганой верхней одежды

Ветровка

[ + – ] Ветровка — это всегда актуальная единица одежды на осень

Делая отсылку к стеганой верхней одежде, стоит отметить, что стеганые ветровки осенью 2022 года также очень актуальны. Впрочем, и классические варианты тонких курточек — неизменно в топе предпочтений трендсеттеров. В этот раз мы можем выбирать из большого разнообразия вариантов — от ультра-короткого до ветровки-плаща. Последних очень много в ассортименте масс-маркет брендов.

Удлинненный жилет

[ + – ] Удлинненный жилет станет хорошим вариантом для тех, кто не любит раньше времени надевать верхнюю одежду

Еще одна незаменимая вещь в гардеробе современной модницы осенью. Длинный жилет идеально подойдет для всех, кто не любит кутаться раньше времени. Жилеты основательно вошли в наши гардеробы еще в 2013 году и стабильно занимают важное место в ассортименте утепленных вещей на осень. Они идеально сочетаются с джемпером и джинсами, а также тонкой курткой, которую можно надевать под жилет. Словом, этот предмет одежды прекрасно подойдет всем, кто любит многослойные образы и сочетание различных цветов рамках одного аутфита.

Утепленный жакет

[ + – ] Отличное решение для теплой осенней погоды

Такой жакет может стать хорошей альтернативой ветровке, жилету или укороченной стеганой куртке. Заменить жакетом один из привычных вариантов верхней одежды можно в теплую, солнечную осеннюю погоду, когда столбик термометра показывает не меньше +15 градусов по Цельсию. В противном случае лучше остановить выбор на более теплом решении.