Тренчи и пальто. Самая модная верхняя одежда на осень 2022
Рассматриваем варианты самой модной верхней одежды осени 2022 года.
Начало осени ознаменовалось прохладной погодой, резким понижением температуры и затяжными дождями. Вероятнее всего, природа дает нам знак — пора задуматься о верхней одежде и выбрать одну или две единицы для пополнения гардероба. Существенных изменений по сравнению с трендами прошлого года мы не наблюдаем, но есть несколько обновлений, на которые стоит обратить внимание. Особенно, если вы как раз подумывали обновить осенне-зимний гардероб. Осенью 2022 года нам рекомендуют сделать ставки на яркие оттенки и на кежуал с элементами спорта.
При этом сохраняются тенденции на длинные жилеты, стеганую верхнюю одежду (правда ассортимент вариантов значительно расширился), а также, на бежевые тренчи, которые стали популярны еще осенью 2021 года.
Яркое пальто
Конечно же, на в начале осени мы все надеемся, что сезон будет солнечным. Но время года берет свое, и мы убеждаемся в том, что пасмурные периоды предстоят долгие. Так что пальто яркого оттенка — не просто дань моде, но и своего рода лекарство от скуки и осенней хандры. Ведь яркий цвет радует глаз и повышает настроение. А в сочетании с классическими силуэтами яркие цветовые решения — один из наиболее удачных вариантов на осень 2022 года.
Классическое пальто
Приталенное, прямое или силуэт-кокон — все любимые варианты классических пальто оказались в трендах наступившей осенью 2022 года. Если вам по душе ретро из кинематографа — пальто-кокон в стиле Одри Хепберн окажется идеальным вариантом. А если вы не желаете обновлять гардероб, ваше классическое прямое черное пальто также не потеряло актуальности и вы будете выглядеть в нем модно. Кроме того, выбрав пальто, купленное в прошлом сезоне, вы поддержите мировой макро-тренд на осознанное потребление.
Тренч или плащ
Эти предметы верхней осенней одежды неизменно лидируют в рейтинге самых необходимых вещей на сезон. Любой тренч, независимо от стиля (к слову, в этом сезоне доминируют спортивные решения), добавит своей обладательнице элегантности и сможет эффектно сочетаться с вашим образом. При этом стоит остановить выбор на тренчах в классических цветовых решениях — черном, бежевом, коричневом или светло-зеленом. Еще вы точно не ошибетесь, если решите приобрести плащ ярко-зеленого оттенка — ведь летняя мода на зеленый все еще жива.
Стеганая куртка или пальто
Стеганые решения подойдут всем, особенно тем, кому не по душе традиционная осенняя классика. Стеганые пальто давно стали частью модной осени и редко оказываются в числе аутсайдеров. Осень 2022 не станет исключением. Дизайнеры предлагают нам многочисленные варианты стеганой верхней одежды — от укороченной куртки до пальто в пол. Словом, любые варианты стеганой верхней одежды будут актуальны в сезон осень-зима 2022-23.
Ветровка
Делая отсылку к стеганой верхней одежде, стоит отметить, что стеганые ветровки осенью 2022 года также очень актуальны. Впрочем, и классические варианты тонких курточек — неизменно в топе предпочтений трендсеттеров. В этот раз мы можем выбирать из большого разнообразия вариантов — от ультра-короткого до ветровки-плаща. Последних очень много в ассортименте масс-маркет брендов.
Удлинненный жилет
Еще одна незаменимая вещь в гардеробе современной модницы осенью. Длинный жилет идеально подойдет для всех, кто не любит кутаться раньше времени. Жилеты основательно вошли в наши гардеробы еще в 2013 году и стабильно занимают важное место в ассортименте утепленных вещей на осень. Они идеально сочетаются с джемпером и джинсами, а также тонкой курткой, которую можно надевать под жилет. Словом, этот предмет одежды прекрасно подойдет всем, кто любит многослойные образы и сочетание различных цветов рамках одного аутфита.
Утепленный жакет
Такой жакет может стать хорошей альтернативой ветровке, жилету или укороченной стеганой куртке. Заменить жакетом один из привычных вариантов верхней одежды можно в теплую, солнечную осеннюю погоду, когда столбик термометра показывает не меньше +15 градусов по Цельсию. В противном случае лучше остановить выбор на более теплом решении.