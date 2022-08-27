Тренчі й пальта. Наймодніший верхній одяг на осінь 2022
Розглядаємо варіанти наймоднішого верхнього одягу осені 2022 року.
Початок осені ознаменувався прохолодною погодою, різким зниженням температури і затяжними дощами. Найімовірніше, природа дає нам знак — пора задуматися про верхній одяг і вибрати одну або дві одиниці для поповнення гардеробу. Істотних змін, порівняно з трендами минулого року, ми не спостерігаємо, але є кілька оновлень, на які варто звернути увагу. Особливо, якщо ви якраз подумували оновити осінньо-зимовий гардероб. Восени 2022 року нам рекомендують зробити ставки на яскраві відтінки і на кежуал з елементами спорту.
При цьому зберігаються тенденції на довгі жилети, стьобаний верхній одяг (правда, асортимент варіантів значно розширився), а також, на бежеві тренчі, які стали популярні ще восени 2021 року.
Яскраве пальто
Звичайно ж, на початку осені ми всі сподіваємося, що сезон буде сонячним. Але час року бере своє, і ми переконуємося в тому, що похмурі періоди будуть тривалими. Тому пальта яскравого відтінку — не просто данина моді, а й свого роду ліки від нудьги та осінньої хандри. Адже яскравий колір радує око і підвищує настрій. А в поєднанні з класичними силуетами яскраві колірні рішення — один з найбільш вдалих варіантів на осінь 2022 року.
Класичне пальто
Приталене, пряме або силует-кокон — усі улюблені варіанти класичних пальт опинилися в трендах осені 2022 року. Якщо вам до душі ретро з кінематографа — пальто-кокон у стилі Одрі Гепберн буде ідеальним варіантом. А якщо ви не бажаєте оновлювати гардероб, ваше класичне пряме чорне пальто також не втратило актуальності і ви будете виглядати в ньому модно. Крім того, вибравши пальто, придбане в минулому сезоні, ви підтримаєте світовий макротренд на усвідомлене споживання.
Тренч або плащ
Ці предмети верхнього осіннього одягу незмінно лідирують у рейтингу найбільш необхідних речей на сезон. Будь-який тренч, незалежно від стилю (до слова, у цьому сезоні домінують спортивні рішення), додасть своїй власниці елегантності і зможе ефектно поєднуватися з вашим образом. При цьому варто зупинити вибір на тренчах у класичних кольорах — чорному, бежевому, коричневому або світло-зеленому. Ще ви точно не помилитеся, якщо вирішите придбати плащ яскраво-зеленого відтінку — адже літня мода на зелений усе ще жива.
Стьобана куртка або пальто
Стьобані рішення підійдуть усім, особливо тим, кому не до душі традиційна осіння класика. Стьобані пальта давно стали частиною модної осені і рідко опиняються в числі аутсайдерів. Осінь 2021 не стане винятком. Дизайнери пропонують нам численні варіанти стьобаного верхнього одягу — від укороченої куртки до пальта в підлогу. Словом, будь-які варіанти стьобаного верхнього одягу будуть актуальні в сезон осінь-зима 2022-23.
Вітрівка
Роблячи відсилання до стьобаного верхнього одягу, варто зазначити, що стьобані куртки восени 2022 року теж дуже актуальні. Втім, і класичні варіанти тонких курточок — незмінно в топі переваг трендсетерів. Цього разу ми можемо вибирати з великої різноманітності варіантів — від ультракороткого до вітрівки-плаща. Останніх дуже багато в асортименті мас-маркет брендів.
Подовжений жилет
Ще одна незамінна річ у гардеробі сучасної модниці восени. Довгий жилет ідеально підійде для всіх, хто не любить кутатися завчасно. Жилети грунтовно увійшли в наші гардероби ще у 2013 році і стабільно посідають важливе місце в асортименті утеплених речей на осінь. Вони ідеально поєднуються з джемпером і джинсами, а також тонкою курткою, яку можна вдягати під жилет. Словом, цей предмет одягу прекрасно підійде всім, хто любить багатошарові образи і поєднання різних кольорів у рамках одного аутфіту.
Утеплений жакет
Такий жакет може стати хорошою альтернативою вітрівці, жилету або укороченій стьобаній куртці. Замінити жакетом один зі звичних варіантів верхнього одягу можна в теплу, сонячну осінню погоду, коли стовпчик термометра показує понад +15 градусів за Цельсієм. В іншому випадку краще зупинити вибір на більш теплому рішенні.