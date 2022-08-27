Тренчі й пальта. Наймодніший верхній одяг на осінь 2022

Розглядаємо варіанти наймоднішого верхнього одягу осені 2022 року.

Початок осені ознаменувався прохолодною погодою, різким зниженням температури і затяжними дощами. Найімовірніше, природа дає нам знак — пора задуматися про верхній одяг і вибрати одну або дві одиниці для поповнення гардеробу. Істотних змін, порівняно з трендами минулого року, ми не спостерігаємо, але є кілька оновлень, на які варто звернути увагу. Особливо, якщо ви якраз подумували оновити осінньо-зимовий гардероб. Восени 2022 року нам рекомендують зробити ставки на яскраві відтінки і на кежуал з елементами спорту.

При цьому зберігаються тенденції на довгі жилети, стьобаний верхній одяг (правда, асортимент варіантів значно розширився), а також, на бежеві тренчі, які стали популярні ще восени 2021 року.

Яскраве пальто

[ + – ] Яскраве пальто — свого роду таблетка від нудьги на осінь

Звичайно ж, на початку осені ми всі сподіваємося, що сезон буде сонячним. Але час року бере своє, і ми переконуємося в тому, що похмурі періоди будуть тривалими. Тому пальта яскравого відтінку — не просто данина моді, а й свого роду ліки від нудьги та осінньої хандри. Адже яскравий колір радує око і підвищує настрій. А в поєднанні з класичними силуетами яскраві колірні рішення — один з найбільш вдалих варіантів на осінь 2022 року.

Класичне пальто

[ + – ] Класичні моделі пальт залишаються актуальними восени 2022 року

Приталене, пряме або силует-кокон — усі улюблені варіанти класичних пальт опинилися в трендах осені 2022 року. Якщо вам до душі ретро з кінематографа — пальто-кокон у стилі Одрі Гепберн буде ідеальним варіантом. А якщо ви не бажаєте оновлювати гардероб, ваше класичне пряме чорне пальто також не втратило актуальності і ви будете виглядати в ньому модно. Крім того, вибравши пальто, придбане в минулому сезоні, ви підтримаєте світовий макротренд на усвідомлене споживання.

Тренч або плащ

[ + – ] Варто зупинити вибір на тренчах у класичних кольорах — чорному, бежевому, коричневому або світло-зеленому

Ці предмети верхнього осіннього одягу незмінно лідирують у рейтингу найбільш необхідних речей на сезон. Будь-який тренч, незалежно від стилю (до слова, у цьому сезоні домінують спортивні рішення), додасть своїй власниці елегантності і зможе ефектно поєднуватися з вашим образом. При цьому варто зупинити вибір на тренчах у класичних кольорах — чорному, бежевому, коричневому або світло-зеленому. Ще ви точно не помилитеся, якщо вирішите придбати плащ яскраво-зеленого відтінку — адже літня мода на зелений усе ще жива.

Стьобана куртка або пальто

[ + – ] Стьобані пальта давно стали частиною модної осені і рідко опиняються в числі модних "аутсайдерів"

Стьобані рішення підійдуть усім, особливо тим, кому не до душі традиційна осіння класика. Стьобані пальта давно стали частиною модної осені і рідко опиняються в числі аутсайдерів. Осінь 2021 не стане винятком. Дизайнери пропонують нам численні варіанти стьобаного верхнього одягу — від укороченої куртки до пальта в підлогу. Словом, будь-які варіанти стьобаного верхнього одягу будуть актуальні в сезон осінь-зима 2022-23.

[ + – ] У цьому сезоні дизайнери запропонували урізноманітнити лінію стьобаного верхнього одягу

Вітрівка

[ + – ] Вітрівка — це завжди актуальна одиниця одягу на осінь

Роблячи відсилання до стьобаного верхнього одягу, варто зазначити, що стьобані куртки восени 2022 року теж дуже актуальні. Втім, і класичні варіанти тонких курточок — незмінно в топі переваг трендсетерів. Цього разу ми можемо вибирати з великої різноманітності варіантів — від ультракороткого до вітрівки-плаща. Останніх дуже багато в асортименті мас-маркет брендів.

Подовжений жилет

[ + – ] Подовжений жилет стане хорошим варіантом для тих, хто не любить завчасно надягати верхній одяг

Ще одна незамінна річ у гардеробі сучасної модниці восени. Довгий жилет ідеально підійде для всіх, хто не любить кутатися завчасно. Жилети грунтовно увійшли в наші гардероби ще у 2013 році і стабільно посідають важливе місце в асортименті утеплених речей на осінь. Вони ідеально поєднуються з джемпером і джинсами, а також тонкою курткою, яку можна вдягати під жилет. Словом, цей предмет одягу прекрасно підійде всім, хто любить багатошарові образи і поєднання різних кольорів у рамках одного аутфіту.

Утеплений жакет

[ + – ] Відмінне рішення для теплої осінньої погоди

Такий жакет може стати хорошою альтернативою вітрівці, жилету або укороченій стьобаній куртці. Замінити жакетом один зі звичних варіантів верхнього одягу можна в теплу, сонячну осінню погоду, коли стовпчик термометра показує понад +15 градусів за Цельсієм. В іншому випадку краще зупинити вибір на більш теплому рішенні.