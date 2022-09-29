Розкішна класика. Популярні фасони пальт і плащів поза часом

У нинішніх реаліях, коли трендом стала екологічність, краще вибирати моделі верхнього одягу, які ніколи не вийдуть з моди.

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Мода на пальто прийшла з армії. Важка, але тепла шинель у якийсь момент стала популярною і серед цивільного населення. Але власне поняття теплого верхнього одягу з вовни, звичайно, з'явилося набагато раніше. Просто спочатку це були плащі з капюшоном, мантії та те, що зараз називають словом "кейп" — вільне пальто дзвіночком без рукавів.

Пальта згодом змінювалися, сучасність вносила в них корективи. Так, у свій час були дуже популярні пальта на блискавці, також класичні пальта відійшли від традиції нейтральних кольорів на кшталт сірого, зеленого та бежевого. Тепер можна знайти пальто класичного крою, але всіх кольорів веселки, що з успіхом демонструє Кейт Міддлтон, яка зібрала чудову колекцію різнокольорових і дуже затишних пальт.

У світі плащів також не настала революція. Модниці, які завжди хочуть залишатися на піку модних тенденцій, обирають класичні тренчі, чий фасон не змінювався вже багато років, парки, які прийшли у світ моди з гардеробу дослідників Півночі, але в більш полегшеному вигляді, та плащі вільного крою, які можна накинути поверх светра, в дощову та холодну погоду.

10 варіантів верхнього одягу, які будуть актуальні завжди

Фокус обрав класичні фасони пальт і плащів, які ніколи не вийдуть з моди. Свідчення цього — новий король Великої Британії. Принц Чарльз — Карл III — носить речі роками, причому улюблені двобортні пальта дісталися йому у спадок від дядька. І вони й досі виглядають актуально!

Двобортне пальто

Той самий фасон, який прийшов у мирну моду з воєнного часу. Існують моделі оверсайз, є приталені, але саме такому пальту надає перевагу принц, а тепер і король Чарльз (Карл III) та й більшість англійських джентльменів. Жінки також часто віддають перевагу саме такій моделі поза часом.

[ + – ] Двобортне пальто завжди в моді Фото: Instagram rosiehw

Багато модниць віддають перевагу саме чоловічим моделям, поєднуючи важку тканину пальта із широкими брюками, чоботами на шпильці та підкреслено жіночними спідницями.

[ + – ] Двобортне пальто завжди в моді Фото: Getty Images

Двобортне пальто може бути будь-якої довжини, але сьогодні у трендах максі моделі — пальто практично до підлоги. Але варто бути готовими до ваги такого пальта: якісна тканина важка.

Пальто-бушлат

Ще один військовий фасон, але цього разу з гардеробу моряків. У 1848 році бушлат шився із зеленого сукна, пізніше бушлати стали темно-синіми, але дизайнери згодом були в захваті від лаконічного та суворого фасону і з тих пір бушлат постійно в трендах. Його відшивають у різних варіаціях і кольорових рішеннях.

[ + – ] Бушлат прийшов у жіночу моду з моряцького гардеробу Фото: Скриншот

Бушлат можна впізнати за відкладним коміром, подвійному ряду ґудзиків, теплій підкладці. Він чудово виглядає буквально з усім, але особливо добре підходить до трикотажних суконь і легких спідниць-максі.

Дафлкот

Найпопулярніша модель пальта, яка не змінювалася десятиліттями. Найкращі дафлкоти створює Burberry. У Британії дафколти називають на честь британського фельдмаршала Бернарда Монтгомері, героя Другої світової війни на прізвисько Монті. "Пальто Монті" — найбільш англійське пальто серед інших рішень.

[ + – ] Дафколт — фасон пальто, який любить молодь Фото: MaxMara

Для найкращих і найдорожчих моделей пальто пришивають ґудзики з дерева, а петлі виготовляють із джуту, зустрічаються ґудзики з рогу та шкіряні петлі.

Цікаво, що саме темно-сині дафколти — формені пальта в японських школах. Носити дафколт варто з лоферами, черевиками "челсі", мініспідницями та вузькими брюками.

Пальто-халат або пальто із запахом

Цей фасон прийшов у європейську моду зі Сходу та взяв за основу звичайні халати. Фасон простий та елегантний: вільне пальто прямого крою без застібок, але з поясом, який можна зав'язати, запахнувши пальто, а можна носити пальто як є: розстебнутим. Відмінно поєднується зі светрами під горло та водолазками.

[ + – ] Пальто-халат прийшло в європейську моду зі Сходу [ + – ] Пальто-халат прийшло в європейську моду зі Сходу [ + – ] Пальто-халат прийшло в європейську моду зі Сходу [ + – ] Пальто-халат прийшло в європейську моду зі Сходу [ + – ] Пальто-халат прийшло в європейську моду зі Сходу Фото: Instagram 425yemets.store [ + – ] Пальто-халат прийшло в європейську моду зі Сходу

У маси цей фасон приніс модний дім Max Mara у 1981 році, продемонструвавши свіже бачення класичної моделі на подіумі.

Пальто-кокон або балон

У моду цей фасон ввів модний революціонер Крістобаль Баленсьяга, який винайшов сукню-балон, а потім і пальто-балон.

[ + – ] Пальто-балон або пальто-кокон [ + – ] Пальто-балон або пальто-кокон Фото: MaxMara

Фасон оверсайз, який приховує фігуру, припав до смаку модницям десятиліття тому й зараз знову на піку популярності.

Пальто-шинель

Пальто-шинель пережило небувалий зліт завдяки британському серіалу "Шерлок". Суворий Шерлок Холмс у виконанні Бенедикта Камбербетча хизувався у шикарному англійському пальті Milford фірми Belstaff із вовняного ірландського твіду з водонепроникними волокнами — ідеально для дощового Лондона.

[ + – ] Пальто-шинель — класика, що не старіє Фото: MaxMara

Фірма повернула модель на полиці, коштує оригінальне пальто понад 1 200 фунтів стерлінгів, але його можна носити практично вічно. Відшиваються моделі й дешевше. Фактично це варіація на тему двобортного пальта, але з виразним реверансом у бік стилю мілітарі.

Ідеально таке пальто-шинель поєднується зі шкіряними брюками, джинсами, грубими черевиками на платформі, англійськими черевиками "челсі". В ідеальної шинелі є хлястик ззаду на талії, крій більш приталений, можуть бути накладні кишені та погончики, іноді може бути пояс і масивні ґудзики.

Пальто-кромбі

Це вкорочене однобортне пальто з відкладним коміром і прихованою застібкою. Кромбі віддають перевагу любителі ділового стилю.

[ + – ] Пальто-кромбі — модний тренд Фото: MaxMara [ + – ] Пальто-кромбі — модний тренд Фото: MaxMara

Назвали його в 1805 році на честь власника вовняної фабрики — шотландця Джона Кромбі, який і почав першим шити подібні пальта.

Обирали їх зазвичай політики та представники аристократії, тож пальто фасону кромбі набули аристократичного та ділового відтінку.

Кейп

Пальто-кейп — найвінтажніший з усіх фасонів пальто. По суті — це видозмінений середньовічний плащ і накидка хрестоносця. Кейпи увійшли в моду в 19 столітті, потім були забуті до середини 1960-х рр., потім залишилися в гардеробі літніх англійських леді та королеви Єлизавети, яка любила носити кейпи під час прогулянок Шотладськими горами під час відпустки. У 21 столітті кейпи знову в трендах завдяки модному дому Givenchy.

[ + – ] Пальто-кейп – це видозмінений середньовічний плащ [ + – ] Пальто-кейп – це видозмінений середньовічний плащ [ + – ] Пальто-кейп – це видозмінений середньовічний плащ [ + – ] Пальто-кейп – це видозмінений середньовічний плащ

Поєднують модель із широкими брюками, сукнями та високими чоботами, але кейп це, перш за все, зручна та стильна альтернатива курткам і найкращий спосіб створити романтичний образ.

Тренч

Тренч, або тренчкот — буквально — "траншейне пальто". Плащ цього фасону прийшов з окопів Першої світової війни. У моду тренчі з водонепроникного матеріалу ввів Томас Берберрі, засновник бренду Burberry, у 1856 році, але бренд Aquascutum вважає, що ця заслуга належить їм, адже вони почали створювати тренчі на шість років раніше.

[ + – ] Тренч – багаторічна класика Фото: Instagram Harrods

Парка

Спочатку парки на хутрі створювалися для мандрівників, потім — для військових льотчиків. Довгі поли можна було підняти, підв'язати на поясі та додатково утеплити поперек. Носили їх корінні народи Півночі, як й анораки (плащі подібного фасону, але які одягали через голову). Легкі парки стали популярними серед молоді, як альтернатива довгим плащам.

[ + – ] Парка – модна куртка, або плащ, залежно від довжини Фото: Instagram 425yemets.store

Вони менш офіційні, ніж тренчі, а тому чудово поєднуються з джинсами та кросівками.

Шкіряний плащ

Популярні у 1990-х, відроджені у 21 столітті завдяки тренду на екологічність. Тепер шкіряні плащі шиють з екошкіри і вони добре поєднуються з чоботями на шпильці та сукнями.

[ + – ] Шкіряний плащ – тренд сезону Фото: Instagram sonialyson

Небагато агресивності в образі — завжди актуально. Крім того, шкіряний плащ — ідеальна модель для тих, хто не досягає успіху в поєднанні одиниць одягу. Іншими словами, якщо ви не знаєте, що вдягнути — шкіряний плащ допоможе вам вирішити цю дилему з найкращим результатом для вашого образу.

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