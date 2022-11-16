Жіночі шапки 2022. Наймодніші тренди на осінь і зиму

Скоро холоди, а значить, настав час діставати й купувати теплу шапку. Які головні убори в трендах цього року та як їх краще носити.

Related video

Трикотажні, в'язані, зі штучного хутра та флісу, кепі, берети та снуди —головних уборів так багато, і іноді нелегко розібратися, що в трендах. Але зима близько, а отже, доведеться утеплитися.

Гарний і модний головний убір доповнить осінній і зимовий образ. І головне, серед різноманітності моделей і фасонів можна знайти саме той, який пасуватиме вам. До того ж шапок багато не буває. Якщо міняти пуховик або пальто щосезону вийде трохи накладно, то шапка — це той аксесуар, якими можна запастися на будь-яку погоду й настрій.

Оскільки шапки в трендах зими 2022 року, Фокус підібрав сім культових моделей. Головне — пам'ятати: навіть якщо ви впевнені, що вже знайшли саме ту шапку, що пасує саме вам, завжди можна спробувати щось нове.

Шапки-біні

Шапки-біні отримали свою назву від англійської назви beanie від bean, що означає "біб". Це в'язана шапочка, що щільно облягає голову.

[ + – ] Шапки-біні — головний тренд 2022 року

Біні стали модними у 2021 році та з того часу все ще в трендах. Раніше їх носили робітники, цінуючи за лаконічність, до того ж щільно прилягаючи до голови, біні дозволяла надіти зверху каску. Але з того часу біні перекочували на подіуми та в гардероби інфлюенсерів.

[ + – ] Шапки-біні — головний тренд 2022 року

Зараз у трендах як подовжені шапки-біні, так і звичайні, що сидять на голові, як влиті. Завдяки тому, що для шапок-біні зазвичай актуальна тонка в'язка, вони добре поєднуються з класичними пальтами, короткими пуховиками, джинсами та светрами такої ж тонкої витонченої в'язки. Хороші біні і з невеликим декором та логотипами.

Шапка вушанка

Шапки-вушанки спочатку носили тюркські та монгольські племена. Потім вона набула поширення як веселий аксесуар після розвалу СРСР. Такі шапки носять військові в багатьох європейських країнах як елемент зимової форми.

[ + – ] Джіджі Хадід у шапці-вушанці Фото: instagram gigihadid

А тепер шапки-вушанки з "вухами", що бовтаються, стали все частіше з'являтися на подіумах. Зараз їх шиють зі штучного хутра, з плюшу і тканини, яка не промокає.

[ + – ] Белла Хадід у шапці-вушанці

Ще їх називають "шапки-авіатори" та "шапка з собачими вушками". Але в ній точно тепло, і вона має чудовий вигляд із пуховиком або дублянкою. Цікаво, але, крім традиційних шапок-вушанок, у трендах також кепки "вушками".

Берети

Берет — це такий стереотипний аксесуар справжніх французів. Але насправді берети носили ще давні кельти. Так що це, мабуть, найдавніший аксесуар у цій добірці. Берети видозмінювалися, їх шили великими та маленькими, їх носили скульптори, моделі та революціонери, вони стали частиною військової форми, але тепер вони знову в трендах, так що варто придбати собі берет і спробувати створити цікавий образ. Тим паче, що бере добре поєднується з пальтом.

[ + – ] Берет — тренд зими 2022 Фото: Instagram hannastefansson [ + – ] Берет — тренд зими 2022 Фото: Instagram hannastefansson

До того ж берети зараз шиють із фетру, шкіри та вінілу, так що підібрати собі можна будь-який за смаком і прикрасити його значками та брошками.

Кепі

Кепі — це такий головний убір, який пасуватиме до будь-якого типу обличчя. Модель, відома під прізвиськом "кепка газетяра", раніше асоціювалася зі стилем хлопців із британського робітничого класу, але зараз їх носять буквально всі.

[ + – ] Кепі, або картуз — у трендах зими 2022

Оригінальний фасон відмінно поєднується з коротким пуховиком або класичним пальто. Кепі добре поєднується з твідом, широкими джинсами та традиційними англійськими черевиками челсі.

Хутряна панама

Панама найчастіше асоціюється з літом, але фасон настільки вдалий і зручний, що в результаті панами стали шити з хутра та водонепроникної тканини, і тепер це один із головних осінньо-зимових головних уборів.

[ + – ] Хутряна панама — у трендах зими 2022 Фото: Instagram bellahadid

Серед любительок хутряних панам — сестри Хадід і Ріанна. Яскраві хутряні панами носять із клубними образами та поєднують із пуховиками та класичними пальтами. Це веселий аксесуар, який привнесе до зимового образу трохи веселощів. До того ж хутряна панама — це прямий спадкоємець зимових капелюшків, які носили сто років тому.

[ + – ] Королева-консорт Камілла теж любить хутряні панами Фото: Getty Images

Навіть королева-консорт Камілла іноді з'являється в зимовій панамі, хай і класичного, "капелюшного" фасону.

Об'ємна в'язана "бабусина" шапка

Поряд із лаконічними шапками-біні у трендах також об'ємні шапки великої в'язки. Причому чим більше вони вигляд зв'язаних власноруч або дбайливою бабусею, тим краще.

[ + – ] "Бабусина" в'язана шапка — тренд зими 2022

Такі шапки зазвичай прикрашені орнаментами, можуть мати трохи неохайний вигляд, і їх прикрашають кумедні помпони на маківці. Такі шапки ідеально поєднуються з об'ємними пуховиками та мають чудовий вигляд на тлі зимових снігових пейзажів.

Балаклави, снуди та капори

Ці головні убори схожі за фасонами й увійшли до трендів завдяки своїй зручності й елегантності. Їх носять і замість шапок, і замість шарфів, поєднуючи два в одному.

[ + – ] Балаклава — чудовий вибір для зими 2022

Але вони мають один мінус — у них важко зберегти зачіску. Але в морозні дні вони незамінні та мають чудовий вигляд і з шубами, і з дублянками, і з зимовими пальтами, а також пуховиками.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які шарфи в трендах у 2022 році, які краще придбати й з чим їх краще носити. У моді є великі об'ємні шарфи з логотипами.