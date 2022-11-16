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Стиль жизни

Женские шапки 2022. Самые модные тренды на осень и зиму

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Фото: Getty Images | Шапка-ушанка, или шапка авиатора - в трендах зимы 2022

Скоро холода, а значит, пора доставать и покупать теплую шапку. Какие головные уборы в трендах этого года и как их лучше носить.

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Трикотажные, вязаные, из искусственного меха и флиса, кепи, береты и снуды – головных уборов так много, и иногда нелегко разобраться, что в трендах. Но зима близко, а значит, утеплиться придется.

Красивый и модный головной убор дополнит осенний и зимний образ. И главное, среди разнообразия моделей и фасонов можно найти именно тот, который подойдет вам. К тому же, шапок много не бывает. Если менять пуховик, или пальто каждый сезон выйдет немного накладно, то шапка – это тот аксессуар, которыми можно запастись на любую погоду и настроение.

Так какие шапки в трендах зимы 2022. Фокус подобрал семь культовых моделей. Главное помнить, даже если вы уверены, что уже нашли именно ту шапку, что подходит именно вам, всегда можно попробовать что-то новое.

Шапки-бини

Шапки-бини получили своей название от английского называния beanie от bean, что значит "боб". Это вязаная шапочка, плотно облегающая голову.

Шапки-бини - главный тренд 2022 года

Бини – стали модны в 2021 году и с той поры все еще в трендах. Раньше их носили рабочие, ценя за лаконичность, к тому же плотно прилегая к голове, бини позволяла надеть поверх каску. Но с той поры бини перекочевали на подиумы и в гардеробы инфлюэнсеров.

Шапки-бини - главный тренд 2022 года

Сейчас в трендах, как удлиненные шапки-бини, так и обычные, сидящие на голове – как влитые. Благодаря тому, что для шапок-бини обычно актуальна тонкая вязка, они хорошо сомтрятся с классическими пальто, короткими пуховиками, джинсами и свитерами такой же тонкой изящной вязки. Хороши бини и с небольшим декором и логотипами.

Шапка-ушанка

Шапки-ушанки изначально носили тюркские и монгольские племена. Потом она получила распространение, как забавный аксессуар после развала СССР. Такие шапки носят военные во многих европейских странах, как элемент зимней формы.

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Джиджи Хадид в шапке-ушанке
Фото: instagram gigihadid

А теперь шапки-ушанки с болтающимися "ушами" стали все чаще появляться на подиумах. Сейчас их шьют из искусственного меха, или из плюша и непромокаемой ткани.

Белла Хадид в шапке-ушанке

Еще их называют "шапки-авиаторы" и шапка "с собачьими ушками". Но в ней точно тепло и она отлично смотрится с пуховиком, или дубленкой. Интересно, но кроме традиционных шапок-ушанок в трендах также кепки "ушками".

Береты

Берет – это такой стереотипный аксессуар настоящих французов. Но, на самом деле береты носили еще древние кельты. Так что это, пожалуй, самый древний аксессуар в этой подборке. Береты видоизменялись, их шили большими и маленькими, их носили скульпторы, модели и революционеры, они стали частью военной формы, но теперь они снова в трендах, так что стоит приобрести себе берет, и попробовать создать интересный образ. Тем более, что берет отлично сочетается в пальто.

берет, модные тренды 2022, модные шапки 2022 Fullscreen
Берет - тренд зимы 2022
Фото: Instagram hannastefansson
берет, модные тренды 2022, модные шапки 2022 Fullscreen
Берет - тренд зимы 2022
Фото: Instagram hannastefansson

К тому же береты сейчас шьются из фетра, кожи и винила, так что подобрать себе можно любой по вкусу и украсить его значками и брошками.

Кепи

Кепи – это такой головной убор, который подойдет к любому типу лица. Модель, известная под прозвищем "кепка газетчика" – ранее ассоциировалась со стилем парней из британского рабочего класса, но сейчас их носят буквально все.

Кепи, или картуз - в трендах зимы 2022

Оригинальный фасон отлично сочетается с коротким пуховиком, или классическим пальто. Кепи хорошо сочетается с твидом, широкими джинсами и традиционными английскими ботинками челси.

Меховая панама

Панама чаще всего ассоциируется с летом, но фасон настолько удачный и удобный, что в итоге панамы стали шить из меха и водонепроницаемой ткани и теперь это один из главных осенне-зимних головных уборов.

меховая панама, модные тренды 2022, модные шапки 2022 Fullscreen
Меховая панама - в трендах зимы 2022
Фото: Instagram bellahadid

Среди любительниц меховых панам сестры Хадид и Рианна. Яркие меховые панамы носят с клубными образами и сочетают с пуховиками и классическими пальто. Это забавный аксессуар, который привнесет в зимний образ немного веселья. К тому же меховая панама – это прямой наследник зимних шляпок, которые носили и сто лет назад.

меховая панама, модные тренды 2022, модные шапки 2022 Fullscreen
Королева-консорт Камилла тоже любит меховые панамы
Фото: Getty Images

Даже королева-консорт Камилла иногда появляется в зимней панаме, пусть и более классического, "шляпного" фасона.

Объемная вязаная "бабушкина" шапка

Наряду с лаконичными шапками-бини, в трендах также объемные шапки крупной вязки. Причем чем более они выглядят связанными собственноручно, или заботливой бабушкой, — тем лучше.

"Бабушкина" вязаная шапка - тренд зимы 2022

Такие шапки обычно украшены орнаментами, могут иметь немного неряшливый вид и их украшают забавные помпоны на макушке. Такие шапки идеально сочетаются с объемными пуховиками и прекрасно смотрятся на фоне зимних снежных пейзажей.

Балаклавы, снуды и капоры

Эти головные уборы похожи по фасонам, и вошли в тренды благодаря своему удобству и элегантности. Их носят и вместо шапок и вместо шарфов, объединяя два в одном.

Балаклава - отличный выбор для зимы 2022

Но у них есть один минус – в них тяжело сохранить прическу. Но в морозные дни они незаменимы и отлично смотрятся и с шубами, и с дубленками, и с зимними пальто, а также пуховиками.

Напомним, ранее Фокус писал какие шарфы в трендах в 2022 году, какие лучше приобрести и с чем их лучше носить. В моде большие объемные шарфы с логотипами.