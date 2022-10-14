Шарф в тренде: самые модные модели для холодной зимы 2022

Когда на улице становится прохладней – самое время для шарфов. В трендах 2022 – шарфы большие и объемные.

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Осень и зимой шарф становится незаменимым аксессуаром. Им можно обмотать шею, натнуть на голову, или эффектно дополнить образ из пальто, или пуховика. Какие шарфы в трендах 2022, пояснил Vogue.

Зачастую многие девушки стараются подобрать шарф, перчатки шапку из одного набора, но дизайнеры и стилисты считают, что это скучно.

Шарф в этом сезоне должен быть, прежде всего, объемным и ярким. Для тех, кто все-таки предпочитает нейтральные оттенки, делают скидки – шарф в нейтральных оттенках тоже имеет право дополнить ваш образ, но он точно должен быть объемным.

Нет ничего сложного в том, чтобы включить в свой образ большой шарф: просто оденьтесь, как обычно, и дополните образ шарфом. И помните, чем больше шарф, тем лучше. Независимо от того, следите вы за модой, или нет, эффектный шарф до пола — это зимний тренд, который может примерить каждый.

Можно выделить четыре тренда, которые будут в моде до весны. И главное, хороший, теплый и качественный шарф – это отличная инвестиция.

Он будет вас согревать, пока не потеряет внешний вид, а если за ним ухаживать – то это долго не случится.

Яркий шарф

Яркий и объемный. Монохромный, в полоску, или с узорами. Главное, чтобы он выделялся.

[ + – ] Яркий и объемный шарф - главный тренд осени и зимы 2022 Фото: Zara

А так как зимняя и осенняя одежда чаще всего нейтральных оттенков, то он создаст правильный акцент.

Шарф с логотипом

Ранее считалось, что логотипы брендов надо прятать. Но со временем модные дома сделали из собственных логотипов предмет вожделения и просто стали украшать ими все подряд.

Если на шарфе есть бирка – носите ее напоказ. Если шарф украшен названием бренда по всей длине – это еще лучше. Пусть все знают, где вы купили любимый шарфик.

Животный принт

После долгих споров о том, насколько уместна расцветка под зебру, или леопарда, стилисты сошлись в едином мнении – пусть это будет китч. И пусть животный принт будет настолько ярким, насколько это возможно.

[ + – ] Шарф с животным принтом - тренд сезона Фото: Zara

Вам приглянулся качественный шарф "под тигра"? Сделайте его центральным в своем образе.

Нейтральный, но объемный шарф

Крупной вязки, набитый пухом, или любого другого фасона, но просто нейтрального оттенка, который подойдет к пуховику, пальто, или шубе, какого бы цвета они не были. Если в коллекции уже есть яркий шарф, то стоит обзавестись и таким.

[ + – ] Шарф нейтральной расцветки - идеально дополнит образ Фото: Loewe

Стилисты рекомендую обратить внимание на кремово-белый цвет. Он сейчас в моде и потрясающе освежает образ.

Напомним, ранее дизайнеры сошлись во мнениях, что именно кремово-белые сумочки будут главным трендом этой осени и зимы. Коричневые и черные, более привычные для холодных сезонов, стоит отложить на полку.