Кремово-белая и любого фасона. Все о самых популярных сумках осени 2022

Судя по последним показам, кремово-белый теперь в трендах и заменил универсальные черные и коричневые сумки

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С приходом осени яркие летние сумки отправляются на заслуженный отдых, а их сменяет что-то более нейтральное и больше подходящее к тренчам, пальто и шубкам из искусственного меха.

Обычно это классика: сумки всех фасонов, но черного, или коричневого цветов. Но осенью 2022 года эти приглушенные оттенки сменились неожиданным белым цветом.

[ + – ] Кремово-белая сумка - тренд сезона Фото: Jil Sander

И хоть обычно белый цвет больше ассоциируется с теплым временем года, но дизайнеры решили выйти за рамки и добавить светлых оттенков в эту осень.

Оказалось, что кремово-белые сумки это очень красивый модный тренд, они освежают любой стиль и прекрасно подходят под любую теплую верхнюю одежду.

Если посмотреть показы Bottega Veneta, Gucci, Fendi или Jil Sander, то окажется, что белые сумочки всех форм, размеров и фасонов были в каждой из коллекций и самым модным аксессаром этой осени.

Но важно отметить, что, выбирая белую сумку на осень 2022, не стоит брать обычный белый цвет. Стоит остановить выбор на том оттенке белого, который может похвастаться теплым кремовым оттенком.

Этот цвет придает более утонченный вид любой сумке и отлично подойдет к коричневым и бежевым пальто и тренчам, которые уже сейчас стоит вернуть в свой гардероб.

Кремово-белая сумка – это отличная инвестиция. Этот нейтральный цвет отлично подходит к любому наряду, не выглядит броско и идеально вписывается в осенний сезон.

Фото: Jil Sander Фото: Altuzarra Фото: Bottega Veneta Фото: Fendi Фото: Fendi Фото: Altuzarra Фото: Instagram Bottega Veneta Фото: Jil Sander Фото: Jil Sander

Можно выбрать модель с золотыми украшениями: ручками, пряжками, или логотипами, или же дополненные пластиковыми аксессуарами, сделанными под рог, или дерево.

К слову, кремово-белая сумка идеально подойдет к трикотажному платью, вязаному свитеру, или голубым классическим джинсам.

Напомним, ранее Фокус писал про популярные фасоны пальто и плащей. Это отличная инвестиция, ведь пальто классического покроя никогда не выйдет из моды.