Шарф у тренді: наймодніші моделі для холодної зими 2022

Коли на вулиці стає прохолодніше, саме час для шарфів. У трендах 2022 — шарфи великі й об'ємні.

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Восени та взимку шарф стає незамінним аксесуаром. Ним можна обмотати шию, натягнути на голову або ефектно доповнити образ із пальта чи пуховика. Які шарфи в трендах 2022 року, пояснив Vogue.

Найчастіше багато дівчат намагаються підібрати шарф, рукавички та шапку з одного набору, але дизайнери та стилісти вважають, що це нудно.

Шарф цього сезону має бути, перш за все, об'ємним і яскравим. Для тих, хто все-таки надає перевагу нейтральним відтінкам, роблять поблажку — шарф у нейтральних відтінках теж має право доповнити ваш образ, але він точно повинен бути об'ємним.

Немає нічого складного в тому, щоб включити у свій образ великий шарф: просто одягніться, як завжди, і доповніть образ шарфом. І пам'ятайте: що більший шарф, то краще. Незалежно від того, чи стежите за модою, чи ні, ефектний шарф до підлоги — це зимовий тренд, який може приміряти кожен.

Можна виділити чотири тренди, які будуть модними до весни. І головне, гарний, теплий і якісний шарф —це чудова інвестиція.

Він вас зігріватиме, доки не втратить зовнішній вигляд, а якщо його доглядати, то це довго не станеться.

Яскравий шарф

Яскравий і об'ємний. Монохромний, у смужку, або з візерунками. Головне, щоб він вирізнявся.

[ + – ] Яскравий і об'ємний шарф — головний тренд осені та зими 2022 Фото: Zara

Оскільки зимовий і осінній одяг найчастіше нейтральних відтінків, шарф створить правильний акцент.

Шарф із логотипом

Раніше вважалося, що логотипи брендів треба ховати. Але згодом модні доми зробили зі своїх логотипів предмет бажання й просто стали прикрашати ними все підряд.

Якщо на шарфі є бирка, носіть її напоказ. Якщо шарф прикрашений назвою бренду по всій довжині, це ще краще. Нехай всі знають, де ви купили улюблений шарфик.

Тваринний принт

Після довгих суперечок про те, наскільки доречним є забарвлення під зебру або леопарда, стилісти зійшлися на єдиній думці — нехай це буде кітч. І нехай тваринний принт буде настільки яскравим, ніскільки це можливо.

[ + – ] Шарф із тваринним принтом — тренд сезону Фото: Zara

Вам сподобався якісний шарф "під тигра"? Зробіть його центральним у своєму образі.

Нейтральний, але об'ємний шарф

Великої в'язки, набитий пухом або будь-якого іншого фасону, але просто нейтрального відтінку, який пасуватиме до пуховика, пальто або шуби, якого б кольору вони не були. Якщо в колекції вже є яскравий шарф, то варто придбати й такий.

[ + – ] Шарф нейтрального забарвлення ідеально доповнить образ Фото: Loewe

Стилісти рекомендую звернути увагу на кремово-білий колір. Він зараз у моді й приголомшливо освіжає образ.

Нагадаємо, раніше дизайнери зійшлися на думці, що саме кремово-білі сумочки будуть головним трендом цієї осені та зими. Коричневі та чорні, більш звичні для холодних сезонів, варто відкласти на полицю.