Ірина Шейк показала наймодніший пуховик цього сезону

36-річна модель прогулялася Нью-Йорком із донькою у наймоднішому образі.

Related video

Ірина Шейк вийшла на прогулянку з донькою Леєю та продемонструвала наймодніший пуховик цього сезону. Про це пише DailyMail.

Довгий пуховик оверсайз із великими кишенями Ірина доповнила чорною толстовкою, чорними брюками й оригінальними черевиками у японському стилі, які серед шанувальників цього стилю називаються ніндзя-шуз.

[ + – ] Ірина Шейк у наймоднішому пуховику цього сезону

Ірину було помічено на прогулянці після чуток про те, що вона знову зустрічається з Бредлі Купером.

У пари в 2017 році народилася донька Лея, але вже за два роки модель та актор розлучилися. Навіть ширилися чутки, що в Купера був роман з Леді Гагою, але вони обидва спростували це, заявивши, що їх пов'язує лише дружба та спільна робота над фільмом "Зірка народилася".

Ірина Шейк сходила на кілька побачень із колишнім чоловіком Кім Кардаш'ян Каньє Вестом, але з цього нічого не вийшло.

[ + – ] Ірина Шейк із донькою Леєю

Проте вже в серпні 2022 року Ірина та Бредлі вирушили у спільну відпустку, а потім інсайдери повідомили, що вони знову разом.

Пара разом відсвяткувала Гелловін, але поки що вони не робили публічних заяв про статус своїх стосунків.

Джерело, близьке до пари, повідомило, що Ірина дуже рада проводити час із Бредлі.

"Вона дуже любить його. І він любить доньку. Вона хотіла б, щоб вони знову були разом", — розповіло джерело.

Нагадаємо, крім широкого пуховика на кшталт того, що носить Ірина Шейк, цього року також у тренді короткі та яскраві пуховики. А також пуховики із джинсової тканини.