Короткі, кольорові та затишні. Наймодніші пуховики осені та зими 2022-2023

Зима близько, отже, варто оновити зимовий гардероб і придбати модний, стильний, а головне, теплий пуховик 2022 року.

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Коли зима наближається, час подбати про покупку пуховика. Це найкомфортніша та найнеобхідніша річ для холодної пори року. І зараз цілком реально підібрати стильну й теплу модель, яка прослужить не один рік.

Добре, що пуховик як ідеальний верхній одяг давно займає ключові позиції серед зимових трендів, а значить, можна підібрати верхній одяг, який приємно урізноманітнить нудний теплий гардероб.

Мода на пуховики досить стабільна, однак щороку з'являються нові оригінальні моделі, тож кожен може знайти щось нове собі до душі.

Фокус зібрав найтрендовіші пуховики на зиму 2022-2023.

Короткі пуховики

Моделі коротких пуховиків підходять для тих, хто пересувається на машині або для не надто холодної зими. На Тижнях моди часто можна побачити дівчат, які поєднують коротенькі пуховички зі штанами із заниженою талією, зі спідницями, а також надягають їх навіть у теплу пору року, замінюючи ними жакети й худі.

[ + – ] Короткі пуховики в трендах зими 2022-2023 Фото: Getty Images

Словом, це не та модель, яку можна носити всю зиму, особливо, якщо вона не балує теплою погодою, але як кумедний і теплий аксесуар цілком згодиться.

Джинсові пуховики

Із повальною модою на джинсовий одяг, який переживає друге народження після початку 2000-х, із джинсової тканини стали відшивати модні пуховики.

[ + – ] Джинсові пуховики знову в моді Фото: Getty Images

Вони потроху витісняють тканинні пуховики та розкішні, але непрактичні варіанти з оксамиту. На занадто холодну погоду з рясним снігопадом джинсовий пуховик, швидше за все, не підійде, але це оригінальна та затишна модель, якою варто поповнити гардероб.

Стьобані пуховики

Стьобані пуховики — це, швидше, осінній і весняний одяг, але підійде і як альтернатива пальта на помірно холодну погоду.

[ + – ] Стьобаний пуховик — альтернатива пальта Фото: Getty Images

Їхній плюс у тому, що вони набагато тонші за класичні пуховики, і з них шиють стильні моделі, прикрашені різноманітними простроченими візерунками. Приємна альтернатива, на яку варто звернути увагу.

Пуховик-зефірка

"Зефірками" прозвали пишні та легкі пуховики ніжних кольорів, які увійшли в моду не так давно. Їх відрізняють від класичних моделей саме пастельні кольори та легкість.

[ + – ] Пуховик-зефірка — найкращий вибір на зиму 2022 Фото: Getty Images

На тлі звичних зимових пуховиків, які роблять ставку на практичність і немаркий колір, пуховики-зефірки мають вигляд чарівної надмірності. Але вони точно піднімають настрій і роблять свою володарку щасливішою. Як після порції зефіру.

Кольорові пуховики

Кольорові пуховики — це данина поваги 1980-им і їхній любові до кислотних кольорів і дивних фасонів.

[ + – ] Кольорові пуховики в моді надовго Фото: Getty Images

Пронизливо рожеві, блакитні, зелені та жовті пуховики, двокольорові пуховики та пуховики з яскравими принтами — це зимовий тренд для тих, хто категорично не бажає відмовлятися від яскравих колірних рішень узимку.

Шкіряний пуховик

Шкіряні пуховики шиють переважно з екошкіри. Вони мають стильний і незвичайний вигляд, чудово зігрівають і, що важливо, не промокають.

[ + – ] Шкіряний пуховик — завжди в трендах Фото: Getty Images

Їх зазвичай вибирають дівчата, які вважають за краще ходити взимку в шкіряних чоботях і створювати цілісний трендовий образ, що відрізняється від загальноприйнятого. Хороший шкіряний пуховик вносить елемент екстравагантності в зимовий образ 2022 року.