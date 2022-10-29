Короткие, цветные и уютные. Самые модные пуховики осени и зимы 2022-2023

Зима близко, следовательно, стоит обновить зимний гардероб и пробрести модный, стильный, а главное, теплый пуховик 2022.

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Когда зима приближается, самое время позаботится о покупке пуховика. Это самая комфортная и необходимая вещь для холодного времени года. И сейчас вполне реально подобрать стильную и теплую модель, которая прослужит не один год.

Благо, пуховик, как идеальная верхняя одежда, давно занимает ключевые позиции в числе зимних трендов, а значит можно подобрать верхнюю одежду, которая приятно разнообразит скучный теплый гардероб.

Мода на пуховики довольно стабильна, однако, каждый год появляются новые оригинальные модели, так что каждый может найти что-то новенькое себе по душе.

Фокус собрал самые трендовые пуховики на зиму 2022-2023.

Короткие пуховики

Модели коротких пуховиков подходят тем, кто передвигается на машине или для не слишком холодной зимы. На Неделях моды часто можно увидеть девушек, которые сочетают коротенькие пуховички с брюками с заниженной талией, с расклешенными юбками, а также надевают их даже в теплое время года, заменяя ими жакеты и худи.

[ + – ] Короткие пуховики в трендах зимы 2022-2023 Фото: Getty Images

Словом, это не та модель, которую можно носить всю зиму, особенно, если она не балует теплой погодой, но в качестве забавного и теплого аксессуара вполне сгодится.

Джинсовые пуховики

С повальной модой на джинсовую одежду, которая переживает второе рождение после начала 2000-х, из джинсовой ткани стали отшивать модные пуховики.

[ + – ] Джинсовые пуховики снова в моде Фото: Getty Images

Они понемногу вытесняют тканевые пуховики и роскошные, но непрактичные варианты из бархата. На слишком холодную погоду с обильным снегопадом джинсовый пуховик скорей всего не подойдет, но это оригинальная и уютная модель, которой стоит пополнить гардероб.

Стеганые пуховики

Стеганые пуховики – это скорей осенняя и весенняя одежда, но подойдет и в качестве альтернативы пальто на умеренно холодную погоду.

[ + – ] Стеганые пуховики - альтернатива пальто Фото: Getty Images

Их плюс в том, что они гораздо тоньше классических пуховиков и из них шьют стильные модели, украшенные разнообразными простроченными узорами. Приятная альтернатива, на которую точно стоит обратить внимание.

Пуховик-зефирка

"Зефирками" прозвали пышные и легкие пуховики нежных цветов, которые вошли в моду не так давно. Их отличает от классических моделей именно пастельные цвета и кажущаяся воздушность.

[ + – ] Пуховик-зефирка - лучший выбор на зиму 2022 Фото: Getty Images

На фоне привычных зимних пуховиков, которые делают ставку на практичность и немаркий цвет, пуховики-зефирки выглядят очаровательным излишеством. Но они точно поднимают настроение и делают свою обладательницу счастливее. Как после порции зефира.

Цветные пуховики

Цветные пуховики – это дань уважения 1980-м и их любви к кислотным цветам и странным фасонам.

[ + – ] Цветные пуховики в моде надолго Фото: Getty Images

Пронзительно розовые, голубые, зеленые и желтые пуховики, двухцветные пуховики и пуховики с яркими принтами – это зимний тренд для тех, кто категорически не желает отказываться от ярких цветовых решений зимой.

Кожаный пуховик

Кожаные пуховики шьют, преимущественно, из эко-кожи. Они стильно и необычно выглядят, отлично согревают и, что немаловажно, не промокают.

[ + – ] Кожаный пуховик - всегда в трендах Фото: Getty Images

Их обычно выбирают девушки, которые предпочитают ходить зимой в кожаных сапогах и создавать цельный трендовый образ, отличающийся от общепринятого. Хороший кожаный пуховик вносит элемент экстравагантности в зимний образ 2022.