Бредлі Купер та Ірина Шейк знову зустрічаються

Нещодавно актор і модель разом прогулялися Нью-Йорком, демонструючи ніжні почуття.

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47-річний Бредлі Купер та 36-річна модель Ірина Шейк, схоже, відродили свій роман. Пара продовжувала тепло спілкуватися та разом виховувати спільну доньку Лею. Але зараз вони поновили свій роман. Про це пише Daily Mail.

На Геловін Ірина та Бредлі змусили про себе говорити після того, як разом гуляли з донькою Леєю, а потім, не розлучаючись, вирушили на вечірку.

Бредлі був у костюмі ведмедя, а Ірина Шейк — в образі зірки пін-апу Бетті Пейдж. Вони чудово провели час разом, а потім модель опублікувала загальний знімок, на якому вона сиділа на колінах у колишнього хлопця.

[ + – ] Ірина Шейк і Бредлі Купер на Геловін Фото: Instagram/irinashayk

Не встигли таблоїди ще обговорити чутки про відновлення роману, як джерело, близьке до пари, повідомило, що вони ще з літа обговорюють, і свої стосунки, і навіть можливість завести ще одну дитину. Джерело повідомляло, що Ірина "хотіла б, щоб у її дочки був брат і сестра", і Бредлі підтримав цю ідею.

І ось Ірина Шейк та Бредлі Купер разом вирушили на прогулянку, взявши із собою собак. Вони обіймалися під час прогулянки і всіляко демонстрували, що все добре.

[ + – ] Ірина Шейк та Бредлі Купер знову зустрічаються

Нагадаємо, Ірина Шейк та Бредлі Купер почали зустрічатися у 2015 році. За два роки у них народилася дочка Лея. У 2019 вони розлучилися, але продовжували спілкуватися та проводити час разом.

Бредлі Куперу приписували роман зі співачкою Леді Ґаґа, але вони спростували ці чутки. Також він, як стверджували таблоїди, зустрічався з близькою повірницею Гілларі Клінтон Хумою Абедін, але пізніше з'ясувалося, що вони просто друзі.

Ірина Шейк сходила на пару побачень з Каньє Вестом незабаром після того, як він розлучився з Кім Кардаш'ян, з цього нічого не вийшло.