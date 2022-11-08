Брэдли Купер и Ирина Шейк снова встречаются

Недавно актер и модель вместе прогулялись по Нью-Йорку, демонстрируя нежные чувства

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47-летний Брэдли Купер и 36-летняя модель Ирина Шейк, похоже, возродили свой роман. Пара продолжала тепло общаться и вместе воспитывать общую дочку Лею. Но сейчас они возобновили свой роман. Об этом пишет Daily Mail.

На Хэллоуин Ирина и Брэдли заставили о себе говорить после того, как вместе гуляли с дочкой Леей, а потом, не расставаясь, отправились на вечеринку.

Брэдли был в костюме медведя, а Ирина Шейк – в образе звезды пин-апа Бетти Пейдж. Они отлично провели время вместе, а потом модель опубликовала общий снимок, на котором она сидела на коленях у бывшего парня.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер на Хэллоуин Фото: Instagram/irinashayk

Не успели таблоиды еще обсудить слухи о возобновлении романа, как источник, близкий к паре, сообщил, что они еще с лета обсуждают, и свои отношения и даже возможность завести еще одного ребенка. Источник сообщал, что Ирина "хотела бы, чтобы у ее дочери был брат и сестра", и Брэдли поддержал эту идею.

И вот Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе отправились на прогулку, взяв с собой собак. Они обнимались во время прогулки и всячески демонстрировали, что у них все хорошо.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер снова встречаются

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться в 2015 году. Через два года у них родилась дочь Лея. В 2019-м они расстались, но продолжали общаться и проводить время вместе.

Брэдли Куперу приписывали роман с певицей Леди Гага, но они опровергли эти слухи. Также он, как утверждали таблоиды, встречался с близкой наперсницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин, но позже выяснилось, что они просто друзья.

Ирина Шейк сходила на пару свиданий с Канье Уэстом вскоре после того, как он расстался с Ким Кардашьян из этого ничего не вышло.