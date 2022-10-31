Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе на вечеринке (фото)

Бывшие супруги снова подогревают слухи о примирении.

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36-летняя российская модель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер отправились вместе на вечеринку в Нью-Йорке. Об этом пишет Just Jared.

Бывших супругов заметили на частной вечеринке Self Portrait. В частности, на просторах Интернета "гуляет" фото, на котором звезда подиумов и звезда экранов позируют вместе с основателем бренда Ханом Чонгом и главным редактором British Vogue Эдвардом Эннинфулом.

47-летний актер при этом выбрал для мероприятия total-black образ – черные брюки, джинсовку и короткое пальто.

Тем временем Ирина Шейк была одета в твидовый откровенный костюм серого оттенка, состоявший из топа и мини-шорт. На ногах знаменитости были кружевные чулки и босоножки. Волосы молодой мамы были распущены.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер

Это не первый случай за последнее время, когда бывших возлюбленных замечают вместе, чем они еще больше подогревают слухи о своем примирении. Раньше пару "поймали" папарацци во время прогулки с общей дочерью.

Ирина Шейк и Брэдли Купер развелись в 2019 году после четырех лет супружеской жизни. От звездного брака подрастает четырехлетняя дочь Лея.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе празднуют Хэллоуин-2022.

Также Фокус писал о планах Ирины Шейк и Брэдли Купера на второго ребенка.