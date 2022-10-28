Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе празднуют Хэллоуин

Поклонники пары уже начали говорить о их воссоединении.

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Ирина Шейк и Брэдли Купер гуляли по Нью-Йорку с пятилетней дочерью Леей, одетой, как дьяволенок по случаю Хеллоуина. Об этом пишет Daily Mail.

Но хоть поклонники пары и стали говорить о их воссоединении, скорей всего это не так. Просто Ирина Шейк и Брэдли Купер продолжают поддерживать хорошие отношения ради дочки.

Так что 47-летний актер и 36-летняя супермодель выглядели идеальными родителями, когда гуляли с пятилетней Леей по Манхеттену.

[ + – ] Брэдли Купер и Ирина Шейк прогулялись с дочкой по Нью-Йорку

Ирина выглядела непринужденно и шикарно в клетчатом пальто, надетом поверх черного платья с глубоким вырезом на молнии.

Брэдли оделся в сдержанный бежевый ансамбль и взял с собой термокружку с кофе, что явно свидетельствует о том, что хэллоуинская прогулка была долгой.

Пара решила не надевать костюмы, но Лея щеголяла в костюме дьяволенка: в красном платье с пайетками и обруче с рожками.

Ирина и Брэдли встречались с 2015 по 2019 год. После они расстались, попросив поклонников не обсуждать их отношения. Но остались в дружеских отношениях и часто гуляют вместе с дочкой.

Хоть инсайдеры и намекают на то, что воссоединение возможно, а Ирина не против завести еще детей, но актер и модель никогда не подтверждали эти слухи.

Брэдли встречался с близкой наперсницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин, но это было мимолетное увлечение.

Ирина Шейк в прошлом году была замечена на свиданиях с Канье Уэстом, который как раз разошелся с Ким Кардашьян. Но дальше пары встреч отношения не зашли.

Она полностью отдается работе и воспитанию дочери.

Ранее Фокус писал о том, что расставание Ирины и Брэдли, возможно, было спровоцировано ее нелучшими отношениями с матерью актера. Та слишком часто вмешивалась в воспитание Леи.