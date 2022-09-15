Ирина Шейк и Анджелина Джоли. Кто из знаменитостей не ладил со свекровями

Никола Пельтц и Виктория Бекхэм, как оказалось, так и не сумели найти общий язык, но они не одиноки

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Недавно Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц устроили шикарную свадьбу в имении родителей Николы. И Виктория с Дэвидом, родители жениха, конечно, были приглашены на торжество.

Но оказалось, что за прекрасными фотографиями скрывается семейная драма. Никола, дочь миллиардера, известная актриса и модель, не сумела найти общий язык с знаменитой свекровью.

[ + – ] Никола Пельтц так и не поладила с Викторией Бекхэм Фото: Getty Images

Для начала она не надела платье от Вики Бекхэм на свадьбу, а та обиделась, потому что фотосессия в Vogue явно бы подняла продажи бренда, который сейчас в долгах. В итоге Никола пошла под венец в наряде от Valentino Couture.

А после свадьбы стало известно, что на свадьбе Никола даже плакала из-за Виктории, которая "украла песню" для первого танца молодоженов и станцевала под нее сама со своим старшим сыном.

Теперь Виктория страдает из-за того, что не видела Бруклина с апреля, а он сам с Николой строят жизнь вдалеке от семейства Бекхэм.

Но семейная драма Пельтц и Бекхэмов не единственная. Оказывается даже статус знаменитости не может уберечь ту, или иную селебрити от нелюбви матери ее бойфренда, или мужа.

Фокус собрал самые известные истории семейных конфликтов.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Брэдли Купер известен в Голливуде, как примерный сын. Он часто берет свою мать Глорию Купер на красные дорожки. И часто говорит о том, что мама для него очень важна.

[ + – ] Брэдли Купер с мамой, Глорией Купер Фото: Getty Images

Ирина, по слухам, в начале отношений тоже приглянулась Глории. Но все стало портится после рождения дочки Шейк и Купера – Леи.

Глория была недовольна тем, как Ирина Шейк воспитывает ее внучку. И именно ее постоянно вмешательство в семью Брэдли и Ирины и послужило причиной разрыва.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер Фото: Getty Images

По слухам, инициатором расставания стала именно Шейк. Она просто устала от того, что ей постоянно указывают на недочеты и недостатки. Довольно стандартная ситуация.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Роман Анджелины Джоли и Брэда Питта с самого начала сопровождался пристальным вниманием СМИ и "желтыми" заголовками. Ведь ради Джоли Питт бросил Дженнифер Энистон. Да и репутация Джоли в то время могла характеризоваться только, как "скандальная". Чего только стоят слухи о ее романе с родным братом, Джеймсом Хейвеном.

[ + – ] Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Так что Уильям и Джейн Питт с самого начала относились к новой пассии своего знаменитого сына с большим подозрением. И, по слухам, это отношение не изменилось даже после рождения внуков. Тем более, что Джейн Питт была шокирована методами воспитания Джоли: та ничего не запрещала детям и позволяла им пропускать школу.

[ + – ] Скандальный поцелуй Анджелины Джоли с братом, Джеймсом Хейвеном Фото: Getty Images

Питты-старшие – люди довольно консервативные, так что свободные взгляды Джоли явно не прибавляли ей популярности в их глазах. Впрочем, Джоли сама не горела желанием налаживать отношения с теми, кому она не нравится. Она избегала встреч со свекровью и открыто конфликтовала с Джейн. А сейчас мать Питта не любит Анджелину за то, что она разбила сердце ее сыну.

Леонардо ДиКаприо и Блейк Лайвли

Роман актеров был недолгим, начался в 2011 году и длился всего пять месяцев. Но закончилось все, когда Леонардо познакомил звезду сериала "Сплетница" со своей мамой Ирмелин Инденбиркен. Ирмелин сама воспитывала сына и к знаменитой пассии Лео отнеслась к подозрением.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо - вечный холостяк Фото: Getty Images

А Блейк при первой встрече очень волновалась, невпопад смеялась и пыталась разрядить обстановку, рассказывая актерские байки.

Ирмелин усилий потенциальной невестки не оценила и, видимо, после того, как она высказала свое мнение сыну, ДиКаприо принял решение расстаться с Блейк.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

Впрочем, вскоре она познакомилась с Райаном Рейнольдсом, с которым счастлива в браке до сих пор. А ветреность Леонардо Дикаприо уже стала голливудской легендой. На днях он расстался с очередной девушкой – падчерицей Аль Пачино. Камиле Морроне исполнилось 25 лет, а, как пишут таблоиды, это роковой возраст для подруг Лео: он их после этого бросает.

Патрик Шварценеггер и Майли Сайрус

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер на момент романа Патрика с Майли были уже в разводе, но объединились в своем желании развести парочку. Они были единодушны во мнении, что Майли, любительница сниматься обнаженной и шокировать публику имитацией полового акта на сцене – неподходящая кандидатура для их "золотого мальчика".

[ + – ] Патрик Шварценеггер со своим знаменитым отцом Фото: Instagram patrickschwarzenegger

Но Патрик все же начал встречаться с Майли в 2014 году, привел ее в дом и познакомил с родителями, сообщив между делом, что намеревается на ней женится.

Мария, происходящая из семьи Кеннеди, восприняла это как личное оскорбление, а Арнольд Шварценеггер, по слухам, пригрозил лишить мятежного сына наследства. И семья даже наняла частного детектива, который бы нашел компромат на Майли Сайрус.

Но они зря старались, вскоре и сам Патрик понял, что Сайрус и ее образ жизни не слишком ему подходят, так что они расстались.

[ + – ] Майли Сайрус Фото: Getty Images

Майли Сайрус после возобновила роман с Лиамом Хемсвортом и даже вышла за него замуж, но и этот роман закончился разводом, а Лиаму даже пришлось уехать в Австралию к семье, чтобы излечить разбитое сердце.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Актриса Джессика Бил начала встречаться с кумиром подростков Джастином Тимберлейком в 2007 году, через пять лет они поженились. Но мать певца и актера, Лин Харлесс, не любит Джессику. Причины неприязни неясны, но, по слухам, Лин слишком настойчиво вмешивается в семейную жизнь своего сына.

[ + – ] Джессика Бил и Джастин Тимберлейк Фото: Getty Images

Наладить отношения не удалось даже после рождения двух внуков, Лин пробовала учить Джессику, как воспитывать сыновей. Закончилось все стандартно: Джастин и Джессика все еще вместе, но общение с настойчивой свекровью актриса свела к минимуму.