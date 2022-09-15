Ірина Шейк та Анджеліна Джолі. Хто зі знаменитостей не ладив зі свекрухами

Нікола Пельтц і Вікторія Бекхем, як виявилося, так і не зуміли порозумітися, але вони не одні

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Нещодавно Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц влаштували шикарне весілля у маєтку батьків Ніколи. І Вікторія з Девідом, батьки нареченого, звісно, запрошені на урочистість.

Але виявилося, що за чудовими фотографіями ховається сімейна драма. Нікола, дочка мільярдера, відома акторка і модель, не зуміла порозумітися зі знаменитою свекрухою.

[ + – ] Нікола Пельтц так і не порозумілася з Вікторією Бекхем Фото: Getty Images

Для початку вона не одягла сукню від Вікі Бекхем на весілля, а та образилася, тому що фотосесія у Vogue явно підняла б продаж бренду, який зараз у боргах. У результаті Нікола пішла під вінець у вбранні Valentino Couture.

А після весілля стало відомо, що на весіллі Нікола навіть плакала через Вікторію, яка "вкрала пісню" для першого танцю молодят і станцювала під неї сама зі своїм старшим сином.

Тепер Вікторія страждає через те, що не бачила Брукліна з квітня, а він сам з Нікола будують життя далеко від сімейства Бекхем.

Але сімейна драма Пельтц та Бекхемів не єдина. Виявляється навіть статус знаменитості не може вберегти ту чи іншу селебріті від нелюбові матері її бойфренда, або чоловіка.

Фокус зібрав найвідоміші історії сімейних конфліктів.

Ірина Шейк та Бредлі Купер

Бредлі Купер відомий у Голлівуді як зразковий син. Він часто бере свою матір Глорію Купер на червоні доріжки. І часто говорить про те, що мати для нього дуже важлива.

[ + – ] Бредлі Купер з мамою, Глорією Купер Фото: Getty Images

Ірина, за чутками, на початку стосунків теж сподобалася Глорії. Але все стало псуватися після народження доньки Шейк та Купера — Леї.

Глорія була незадоволена тим, як Ірина Шейк виховує її онуку. І саме її постійно втручання в сім'ю Бредлі та Ірини і спричинило розрив.

[ + – ] Ірина Шейк та Бредлі Купер Фото: Getty Images

За чутками, ініціатором розлучення стала саме Шейк. Вона просто втомилася від того, що їй завжди вказують на недоліки. Досить стандартна ситуація.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Роман Анджеліни Джолі та Бреда Пітта з самого початку супроводжувався пильною увагою ЗМІ та "жовтими" заголовками. Адже заради Джолі Пітт покинув Дженніфер Еністон. Та й репутація Джолі на той час могла характеризуватися лише як "скандальна". Чого тільки варті чутки про її роман із рідним братом, Джеймсом Хейвеном.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Так що Вільям і Джейн Пітт від початку ставилися до нової пасії свого знаменитого сина з великою підозрою. І, з чуток, це ставлення не змінилося навіть після народження онуків. Тим більше що Джейн Пітт була шокована методами виховання Джолі: та нічого не забороняла дітям і дозволяла їм пропускати школу.

[ + – ] Скандальний поцілунок Анджеліни Джолі з братом, Джеймсом Хейвеном Фото: Getty Images

Пітти-старші — люди досить консервативні, тож вільні погляди Джолі явно не додавали їй популярності в їхніх очах. Втім, Джолі сама не горіла бажанням налагоджувати стосунки з тими, кому вона не подобається. Вона уникала зустрічей зі свекрухою та відкрито конфліктувала з Джейн. А зараз мати Пітта не любить Анджеліну через те, що вона розбила серце її синові.

Леонардо Ді Капріо та Блейк Лайвлі

Роман акторів був недовгим, розпочався у 2011 році і тривав лише п'ять місяців. Але закінчилося все, коли Леонардо познайомив зірку серіалу "Пліткарка" зі своєю мамою Ірмелін Інденбіркен. Ірмелін сама виховувала сина і до знаменитої пасії Лео поставилася з підозрою.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо – вічний холостяк Фото: Getty Images

А Блейк під час першої зустрічі дуже хвилювалася, невпопад сміялася і намагалася розрядити атмосферу, розповідаючи акторські байки.

Ірмелін зусиль потенційної невістки не оцінила і, мабуть, після того, як вона висловила свою думку синові, Ді Капріо вирішив розлучитися з Блейк.

[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: Getty Images

Втім, незабаром вона познайомилася з Раяном Рейнольдсом, з яким щаслива у шлюбі досі. А вітряність Леонардо Ді Капріо вже стала голлівудською легендою. Днями він розлучився з черговою дівчиною — падчеркою Аль Пачино. Камілі Морроні виповнилося 25 років, а, як пишуть таблоїди, це роковий вік для подруг Лео: він їх після цього кидає.

Патрік Шварценеггер та Майлі Сайрус

Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер на момент роману Патріка з Майлі були вже розлучені, але об'єдналися у своєму бажанні розвести парочку. Вони були одностайні на думці, що Майлі, любителька зніматися оголеною та шокувати публіку імітацією статевого акту на сцені, — невідповідна кандидатура для їхнього "золотого хлопчика".

[ + – ] Патрік Шварценеггер зі своїм знаменитим батьком Фото: Instagram patrickschwarzenegger

Але Патрік все ж таки почав зустрічатися з Майлі у 2014 році, привів її в дім і познайомив з батьками, повідомивши, що має намір одружитися з нею.

Марія, що походить із сім'ї Кеннеді, сприйняла це як особисту образу, а Арнольд Шварценеггер, за чутками, пригрозив позбавити бунтівного сина спадщини. І сім'я навіть найняла приватного детектива, який знайшов би компромат на Майлі Сайрус.

Але вони даремно намагалися, незабаром і сам Патрік зрозумів, що Сайрус та її спосіб життя не надто йому підходять, тож вони розлучилися.

[ + – ] Майлі Сайрус Фото: Getty Images

Майлі Сайрус після відновила роман із Ліамом Гемсвортом і навіть вийшла за нього заміж, але й цей роман закінчився розлученням, а Ліамові навіть довелося виїхати до Австралії до родини, щоби вилікувати розбите серце.

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк

Акторка Джессіка Біл почала зустрічатися з кумиром підлітків Джастіном Тімберлейком у 2007 році, через п'ять років вони одружилися. Але мати співака та актора, Лін Харлес, не любить Джесіку. Причини ворожості незрозумілі, але, за чутками, Лін надто наполегливо втручається у сімейне життя свого сина.

[ + – ] Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк Фото: Getty Images

Налагодити стосунки не вдалося навіть після народження двох онуків, Лін намагалася вчити Джесіку, як виховувати синів. Закінчилося все стандартно: Джастін і Джесіка все ще разом, але спілкування з наполегливою свекрухою актриса звела до мінімуму.