Вікторія Бекхем "спустошена" через конфлікт зі своєю невісткою

Через сварки знаменитість не бачилася із сином майже пів року.

48-річна британська дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем дуже стурбована через сварку з невісткою Ніколою Пельтц. Про це пише Daily Mail.

Мама чотирьох через прикрий інцидент не бачилася зі своїм старшим сином Брукліном з квітня 2022. І це, за словами інсайдера видання, "розбиває серце" Вікторії Бекхем.

"Вікторія любить, коли всі її діти знаходяться поряд з нею, саме так вона любить проводити більшу частину часу. Вона завжди тепло ставилася до дівчат своїх синів, була з ними доброзичлива. І Ніколу вона просто обожнювала з першого дня знайомства з нею. Але все ускладнилося, і це її засмучує, у неї розбите серце. У неї та Брукліна завжди був такий тісний зв’язок, він був її "втішною ковдрою", коли у шлюбі Бекхемів виникали труднощі", — розповідає інсайдер видання.

Як відомо, спочатку 27-річна Нікола Пельтц відмовилася від весільної сукні бренду своєї зіркової свекрухи і обрала наряд від Valentino Couture. Згодом стало відомо, що на весіллі наречена плакала через маму свого коханого, яка "вкрала пісню" для першого танцю молодят та станцювала сама під неї зі своїм старшим сином.

[ + – ] Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Згодом причиною для конфлікту стало рішення Брукліна додати до свого знаменитого прізвища частинку прізвища своєї дружини. Тепер первісток британського футболіста та співачки офіційно називається — Бруклін Бекхем-Пельтц. Те ж саме зробила і його кохана Нікола.

А ще пізніше стало відомо, нібито Вікторія Бекхем не запросила свою невістку на показ мод у Парижі.

Через численні конфлікти 48-річна Вікторія Бекхем не бачилася із сином з квітня 2022, оскільки одразу після весілля він з дружиною переїхав до США. Також Бруклін не прилітав на дні народження своїх батьків та не відправився з ними в сімейний круїз на яхті.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися у квітні 2022 Фото: nicolaannepeltzbeckham

Нагадаємо, 23-річний Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц продають свій розкішний маєток за 400 млн грн.

Також Фокус детально писав про історію кохання Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц.