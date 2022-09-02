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Стиль життя

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц продають свій розкішний маєток за 400 млн гривень (фото)

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц, будинок брукліна бекхема та ніколи пельтц, син бекхемів одружився
Фото: nicolaannepeltzbeckham | Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Натомість молодята планують придбати дві квартири.

23-річний фотограф та кухар Бруклін Бекхем та його дружина Нікола Пельтц планують продати свій маєток у Беверлі-Гіллз та купити натомість дві квартири. Про це пише New York Post.

Зіркове подружжя оцінило свої апартаменти в 11 мільйонів доларів (понад 400 млн гривень).

Як відомо, у квартирі є 5 спалень, 5 ванних кімнат та тераса на даху. Окремо є можливість скупатися в басейні та позайматися йогою у спеціальному залі.

Молодята планують придбати дві квартири — одну в Лос-Анджелесі, де дружина Брукліна Бекхема більшість свого часу працює та зустрічається з друзями. А іншу — в Маямі, де живе мама Ніколи.

Також у батьків подружжя є нерухомість у Флориді.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Фото: nicolaannepeltzbeckham

Бруклін Бекхем та американська акторка Нікола Пельтц одружилися у квітні 2022. Хоча пропозицію своїй коханій син Бекхемів зробив за два роки до цього. Після офіційної церемонії скріплення союзу молодята переїхали до США — на батьківщину Ніколи Пельтц, чий батько є відомим промисловиком та мільярдером.

Нагадаємо, 27-річна Нікола Пельтц-Бекхем продемонструвала вдалий варіант образу для осіннього побачення.

Також Фокус писав про історію кохання та стосунків старшого сина Бекхемів та доньки американського мільярдера.