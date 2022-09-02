Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц продають свій розкішний маєток за 400 млн гривень (фото)

Натомість молодята планують придбати дві квартири.

23-річний фотограф та кухар Бруклін Бекхем та його дружина Нікола Пельтц планують продати свій маєток у Беверлі-Гіллз та купити натомість дві квартири. Про це пише New York Post.

Зіркове подружжя оцінило свої апартаменти в 11 мільйонів доларів (понад 400 млн гривень).

Як відомо, у квартирі є 5 спалень, 5 ванних кімнат та тераса на даху. Окремо є можливість скупатися в басейні та позайматися йогою у спеціальному залі.

Молодята планують придбати дві квартири — одну в Лос-Анджелесі, де дружина Брукліна Бекхема більшість свого часу працює та зустрічається з друзями. А іншу — в Маямі, де живе мама Ніколи.

Також у батьків подружжя є нерухомість у Флориді.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Бруклін Бекхем та американська акторка Нікола Пельтц одружилися у квітні 2022. Хоча пропозицію своїй коханій син Бекхемів зробив за два роки до цього. Після офіційної церемонії скріплення союзу молодята переїхали до США — на батьківщину Ніколи Пельтц, чий батько є відомим промисловиком та мільярдером.

Нагадаємо, 27-річна Нікола Пельтц-Бекхем продемонструвала вдалий варіант образу для осіннього побачення.

Також Фокус писав про історію кохання та стосунків старшого сина Бекхемів та доньки американського мільярдера.