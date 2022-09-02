Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц продают свое роскошное поместье за 400 млн гривен (фото)

В то же время молодожены планируют приобрести две квартиры.

23-летний фотограф и повар Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц планируют продать свое имение в Беверли-Хиллз и купить две квартиры. Об этом пишет New York Post.

Звездные супруги оценили свои апартаменты в 11 миллионов долларов (400 млн гривен).

Как известно, в доме есть 5 спален, 5 ванных комнат и терраса на крыше. Отдельно есть возможность искупаться в бассейне и позаниматься йогой в специальном зале.

Молодожены планируют приобрести две квартиры – одну в Лос-Анджелесе, где жена Бруклина Бекхэма большинство своего времени работает и встречается с друзьями. А другую – в Майами, где живет мама Николы.

Также у родителей супругов есть недвижимость во Флориде.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Бруклин Бекхэм и американская актриса Никола Пельтц поженились в апреле 2022. Хотя предложение своей возлюбленной сын Бекхэмов сделал за два года до этого. После официальной церемонии скрепления союза молодожены переехали в США — на родину Николы Пельтц, чей отец — известный промышленник и миллиардер.

Напомним, 27-летняя Никола Пельтц-Бекхэм продемонстрировала удачный вариант образа для осеннего свидания.

Также Фокус писал об истории любви и отношений старшего сына Бекхэмов и дочери американского миллиардера.