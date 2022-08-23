Никола Пельтц-Бекхэм продемонстрировала удачный образ для осеннего свидания (фото)

Знаменитость возвращает моду на широкие повязки.

27-летняя американская актриса Никола Пельтц продемонстрировала удачный образ с повязкой из 2000-х. Снимком с недавнего свидания с Бруклином Бекхэмом его жена поделилась в своих соцсетях с 2,7 млн подписчиков.

Звездную пару заметили во время свидания в Беверли-Хиллз. Для августовской прогулки дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца выбрала черную базовую футболку, ярко-мятную юбку миди с поясом-цепочкой. На ногах супруги Бруклина Бекхэма были туфли на высокой платформе от Versace.

В качестве аксессуаров к луку невестка Виктории Бекхэм выбрала маленькую серебряную сумочку-багет и массивные черные очки. Однако изюминкой аутфита стала черная широкая повязка из 2000-х, которая снова все чаще появляется в образах знаменитостей.

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм на свидании

Тем временем, сын Виктории и Дэвида Бекхэма выбрал для летней прогулки классические джинсы, белую рубашку и черные кроссовки.

"Очень сильно тебя люблю", — прокомментировал совместное фото с женой 23-летний Бруклин Бекхэм.

Напомним, Никола Пельтц продемонстрировала идеальный образ для прохладного лета 2022.

Также Фокус подробно описал историю любви сына Бекхэмов и дочери американского миллиардера.