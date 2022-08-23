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Стиль життя

Нікола Пельтц-Бекхем продемонструвала вдалий образ для осіннього побачення (фото)

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Фото: Instagram | Нікола Пельтц-Бекхем

Знаменитість повертає моду на широкі пов'язки.

27-річна американська акторка Нікола Пельтц продемонструвала вдалий образ з пов'язкою з 2000-х. Знімком з нещодавнього побачення з Брукліном Бекхемом його дружина поділилася у своїх соцмережах з 2,7 млн підписників.

Зіркову пару помітили під час побачення у Беверлі-Хіллз. Для серпневої прогулянки донька американського мільярдера Нельсона Пельтца обрала чорну базову футболку, яскраво-м'ятну спідницю міді з поясом-ланцюжком. На ногах дружини Брукліна Бекхема були туфлі на високій платформі від Versace.

Як аксесуари до луку невістка Вікторії Бекхем обрала маленьку срібну сумочку-багет та масивні чорні сонцезахисні окуляри. Проте родзинкою аутфіту стала чорна широка пов'язка з 2000-х, яка знову все частіше з'являється в образах знаменитостей.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем на побаченні

Тим часом син Вікторії та Девіда Бекхема обрав для літньої прогулянки класичні джинси, білу сорочку та чорні кросівки.

"Дуже сильно тебе люблю", — прокоментував спільне фото з дружиною 23-річний Бруклін Бекхем.

Нагадаємо, Нікола Пельтц продемонструвала ідеальний образ для прохолодного літа 2022.

Також Фокус детально описав історію кохання сина Бекхемів та доньки американського мільярдера.