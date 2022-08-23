Нікола Пельтц-Бекхем продемонструвала вдалий образ для осіннього побачення (фото)

Знаменитість повертає моду на широкі пов'язки.

27-річна американська акторка Нікола Пельтц продемонструвала вдалий образ з пов'язкою з 2000-х. Знімком з нещодавнього побачення з Брукліном Бекхемом його дружина поділилася у своїх соцмережах з 2,7 млн підписників.

Зіркову пару помітили під час побачення у Беверлі-Хіллз. Для серпневої прогулянки донька американського мільярдера Нельсона Пельтца обрала чорну базову футболку, яскраво-м'ятну спідницю міді з поясом-ланцюжком. На ногах дружини Брукліна Бекхема були туфлі на високій платформі від Versace.

Як аксесуари до луку невістка Вікторії Бекхем обрала маленьку срібну сумочку-багет та масивні чорні сонцезахисні окуляри. Проте родзинкою аутфіту стала чорна широка пов'язка з 2000-х, яка знову все частіше з'являється в образах знаменитостей.

[ + – ] Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем на побаченні

Тим часом син Вікторії та Девіда Бекхема обрав для літньої прогулянки класичні джинси, білу сорочку та чорні кросівки.

"Дуже сильно тебе люблю", — прокоментував спільне фото з дружиною 23-річний Бруклін Бекхем.

Нагадаємо, Нікола Пельтц продемонструвала ідеальний образ для прохолодного літа 2022.

Також Фокус детально описав історію кохання сина Бекхемів та доньки американського мільярдера.