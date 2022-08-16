Нікола Пельтц продемонструвала практичний образ для прохолодного літа 2022 (фото)

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Американська акторка Нікола Пельтц продемонструвала стильний образ для прохолодного літа 2022. Про це пише Daily Mail.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц вийшли разом у світ. Папараці у свою чергу не пропустили спільної появи подружжя у Лос-Анджелесі.

27-річна дружина Брукліна Бекхема, яка нещодавно попрощалася зі своїм світлим кольором волосся та стала брюнеткою, приміряла вільні джинси з чорним ременем, які пасуватимуть практично будь-кому, та чорний короткий топ з рукавами. Волосся доньки американського мільярдера було розпущене, а доповнили образ сонцезахисні окуляри, маленька чорна сумочка та мінімалістична біжутерія.

[ + – ] Нікола та Бруклін Пельтц-Бекхеми

Тим часом син зіркового подружжя Бекхемів обрав для виходу світлу футболку з чорним принтом та вільні світлі джинси.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися у квітні 2022. Розкішне весілля дітей знаменитих батьків, яке відбулося на березі океану у Палм-Біч, коштувало мільйони фунтів стерлінгів. А після розпису вони порушили традицію, коли жінка бере прізвище чоловіка. То ж тепер, окрім того, що Нікола залишила своє відоме прізвище, сам Бруклін додав цю частинку у свій паспорт та соцмережі.

[ + – ] Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Нагадаємо, Бруклін Бекхем набив на всі груди татуювання з прізвищем своєї дружини Ніколи.

Також Фокус уважно стежить за розвитком конфлікту між Ніколою Пельтц та мамою Брукліна Вікторією Бекхем.