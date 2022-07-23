Бруклін Бекхем набив прізвище своєї дружини собі на груди (фото)
Навесні 2022 Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц офіційно скріпили свої стосунки.
23-річний син подружжя Бекхемів Бруклін набив прізвище своєї дружини на груди. Знімком Нікола Пельтц поділилася у своєму Instagram.
Судячи з фото, тепер на грудях Брукліна Бекхема красується охайним шрифтом знамените прізвище його коханої — Пельтц.
Окрім згадки про дружину, у старшого сина Бекхемів є також кілька тату з янголами, трояндами та напис "пообіцяй, що ти мене любиш".
Прізвище Пельтц — доволі популярне в Америці, адже Нікола походить не з простої родини. Її батько — американський мільярдер та промисловик Нельсон Пельтц. То ж під час одруження закохані навіть підписали шлюбний договір.
Бруклін та Нікола одружилися у квітні 2022 після майже двох років очікувань після пропозиції. Розкішна церемонія на березі океану в Палм-Біч обійшлася зірковим батькам у кілька мільйонів доларів.
Після офіційного скріплення стосунків старший син Вікторії та Девіда Бекхема навіть взяв подвійне прізвище, що дуже не характерно для чоловіків.
Нагадаємо, через свою дружину Бруклін Бекхем втратив мільйонний контракт з відомим брендом.
Також Фокус писав про святкування медового місяця Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц, під час якого вони випили пляшку шампанського за 5 тисяч доларів.