Бруклін Бекхем набив прізвище своєї дружини собі на груди (фото)

Навесні 2022 Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц офіційно скріпили свої стосунки.

23-річний син подружжя Бекхемів Бруклін набив прізвище своєї дружини на груди. Знімком Нікола Пельтц поділилася у своєму Instagram.

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Судячи з фото, тепер на грудях Брукліна Бекхема красується охайним шрифтом знамените прізвище його коханої — Пельтц.

Окрім згадки про дружину, у старшого сина Бекхемів є також кілька тату з янголами, трояндами та напис "пообіцяй, що ти мене любиш".

[ + – ] Бруклін Бекхем присвятив нове тату своїй дружині

Прізвище Пельтц — доволі популярне в Америці, адже Нікола походить не з простої родини. Її батько — американський мільярдер та промисловик Нельсон Пельтц. То ж під час одруження закохані навіть підписали шлюбний договір.

Бруклін та Нікола одружилися у квітні 2022 після майже двох років очікувань після пропозиції. Розкішна церемонія на березі океану в Палм-Біч обійшлася зірковим батькам у кілька мільйонів доларів.

Після офіційного скріплення стосунків старший син Вікторії та Девіда Бекхема навіть взяв подвійне прізвище, що дуже не характерно для чоловіків.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Нагадаємо, через свою дружину Бруклін Бекхем втратив мільйонний контракт з відомим брендом.

Також Фокус писав про святкування медового місяця Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц, під час якого вони випили пляшку шампанського за 5 тисяч доларів.