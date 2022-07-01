Бруклін Бекхем s Нікола Пельтц під час медового місяця випили пляшку вина за 5 тисяч доларів

Молодята Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц після весілля вирушили в Сен-Тропе.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц, зігравши розкішне весілля в маєтку батьків Ніколи, зі смаком відпочивають на Французькій Рів'єрі. Про це повідомляє Daily Mail.

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Пара зараз проводить свій медовий місяць у Сен-Тропе. Бруклін і Нікола сходили на романтичну вечерю в модний пляжний клуб Club 55. Там вони скуштували морепродукти від шеф-кухаря Жюля Барончеллі та випили пляшку надзвичайно дорогого вина.

[ + – ] Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем у Сен-Тропе

Пляшка Chateau Margaux 2006 року коштувала їм майже п'ять тисяч доларів.

[ + – ] Бруклін Бекхем і вино за п'ять тисяч доларів Фото: brooklynpeltzbeckham

Втім, для Брукліна та Ніколи ця сума явно не була проблемою, адже їхні батьки дуже багаті.

Щоправда, самі вони явно не надто переймаються своєю кар'єрою. Останній фільм із Ніколою вийшов ще два роки тому.

А Бруклін нещодавно зрозумів, чим хоче займатися. Він почав знімати кулінарний відеоблог Cookin 'with Brooklyn.

Раніше він пробував себе у модельному бізнесі, потім зайнявся фотографією, щоправда, не надто успішно.

Він знімав рекламну кампанію Burberry BRIT, але його участь у кампанії зустріла різка критика з боку кількох відомих фотографів.

У 2017 році він оголосив, що збирається вступити до Школи дизайну Парсонса при Новій школі в Нью-Йорку, але через рік покинув цей навчальний заклад, сказавши, що "сумував" за своєю родиною у Великій Британії. Того ж року він опублікував власну книгу про фотографію під назвою "Що я бачу".

Він розпочав стажування в знаменитого Ренкіна у 2019 році, але це теж закінчилося нічим. Його колеги були вражені тим, що Бруклін "не має базових навичок" у фотографії.

А брат Брукліна, Ромео Бекхем, цілком успішно будує модельну кар'єру. Нещодавно він знявся в рекламному кампейні Yves Saint Laurent.