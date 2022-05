Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц розповіли подробиці про своє весілля

Виявилося, що на шикарній церемонії гостей пригощали бургерами, а Девід Бекхем багато вибачався.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц перебувають у статусі щасливих молодят, а фоторепортаж про їхнє весілля вийшов у новому номері британського Vogue.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Весілля пройшло на початку квітня за іудейським обрядом у маєтку батьків Ніколи у Палм-Біч, Флорида, США. Коштувала церемонія щонайменше 4 мільйони доларів.

Брукліну довелося підписати шлюбний договір, що, втім, було домовлено заздалегідь. На нареченій була сукня від Valentino і вуаль із мереживом. Щоб вбрання було бездоганним, Нікола двічі літала до Риму для зустрічі з дизайнером П'єрпаоло Піччолі.

[ + – ] Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Але виявилося, що на церемонії відбувалося ще багато цікавого. Пара при плануванні надихалася весіллям Девіда Боуї, а гостей пригощали бургерами та іншим фастфудом із фудтраку Wendys.

Виявилося, що всього на церемонію було запрошено пів тисячі гостей і серед них такі знаменитості, як самі батьки нареченого та нареченої, а також Мел Сі зі Spice Girl, актриса Єва Лонгорія, тенісистка Серена Вільямс та знаменитий шеф-кухар Гордон Рамзі.

Батько Брукліна, Девід Бекхем, під час своєї емоційної промови вибачився у свого старшого сина за те, що одягнув на нього маленький ковбойський капелюшок під час їхнього власного з Вікторією весілля у 1999 році.

Як виявилося, Нікола вивчила фото з весілля Девіда та Вікторії, яке пройшло у середньовічному замку, але зізналася, що натхненням їй послужила інша церемонія.

"Їхнє весілля було неймовірним, і ці фотографії стали культовими, але найбільше нас надихнуло весілля Іман та Девіда Боуї", — зізналася актриса.

[ + – ] Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Перший танець Бруклін та Нікола танцювали під пісню Елвіса Преслі Can't Help Falling in Love. А для танцю із батьком Нікола обрала трек Бетт Мідлер Wind Beneath My Wings.

І у своїй розкішній сукні від Valentino Haute Couture вона виглядала бездоганно, але тільки після церемонії Нікола дізналася, що її мати, Клаудія Пельтц, попросила швачок пришити талісман від пристріту та невелике побажання.

Воно говорило: "Нікола, моє серце. Ти це я, я це ти. Вся моя любов, все моє життя, моя красива дівчинка, все цілком для тебе. З любов'ю, мама".

Нікола зізналася, що коли дізналася про вишивку, то розплакалася. Втім, Бруклін теж був дуже схвильований, особливо коли побачив свою наречену у весільній сукні.

"Родзинкою всього весілля для мене було те, що я вперше побачив її в цій сукні, це був перший раз у моєму житті, коли я відчув, що не можу видихнути", — сказав Бруклін.

На шикарній вечері подавали блюда, приготовані Thierry Isambert Culinary & Event Design. Були подані палтус, філе-міньйон і веганський оссобуко, оскільки Нікола обожнює фініки, то всюди стояли страви з ними.

Але на афтерпаті меню було менш вишуканим. Бруклін подав ідею, а наречена її підтримала, так що гості пригощалися чизбургерами, картоплею фрі та курячими нагетсами з фудтраку Wendy's. "Ми взагалі не їли, поки не дісталися Wendy's, а потім я з'їла три гамбургери", — зізналася Нікола. "Це була моя ідея. Ідеальний фінальний штрих", — резюмував Бруклін.

Нагадаємо, у Мережі нарешті з'явилися офіційні фото із весілля, зроблені фотографами Vogue. Так стало відомо, що Нікола кілька разів міняла вбрання, а однією з подружок нареченої була її прабабуся.