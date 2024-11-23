Свято для всього села: чоловік прилетів на весілля на вертольоті (фото)

Вертоліт, що приземлився на імпровізованому майданчику, став головною подією дня для місцевих жителів. Наречений і наречена пролетіли всього 14 км.

Тисячі людей із села Рустампур (Індія) стали свідками незвичайного видовища. Наречена Анджалі Раджпут, дочка місцевого фермера, попрощалася зі своєю сім'єю, вирушаючи до родичів нареченого Амана Раджпута на вертольоті. Про це пише ETV.

Чоловік вирішив влаштувати сюрприз. Він прилетів на гелікоптері, щоб відвезти наречену до свого будинку. Відстань становила всього 14 кілометрів, але на цей короткий переліт було витрачено близько 9,600 доларів.

Захід миттєво перетворився на свято для всього села. Жителі стікалися до місця події з раннього ранку, озброєні смартфонами, щоб зафіксувати рідкісний момент. Вертоліт, що приземлився на імпровізованому майданчику, став головною подією дня.

Однак такий захід потребував посиленої охорони. Для забезпечення безпеки й порядку були залучені дев'ять інспекторів, 18 констеблів і помічник окружного прокурора. Служителі закону прибули в село о 7 ранку і залишалися на посту до зльоту вертольота.

Захід миттєво перетворився на свято для всього села Фото: ETV Bharat

Хоча для місцевих жителів цей день став незабутнім, не обійшлося і без критики. Багато хто вказував на те, що сума, витрачена на оренду гелікоптера, могла б піти на важливіші потреби, як-от освіта, охорона здоров'я або поліпшення інфраструктури села.

"Це було видовище, але не можу зрозуміти, навіщо витрачати стільки грошей на такий короткий політ", — зауважив один із глядачів.

Водночас батько нареченої, Субхаш Сінгх, з гордістю заявив: "Я хотів, щоб прощання з моєю дочкою було по-справжньому особливим. Для нас це момент гордості."

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