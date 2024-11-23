Праздник для всей деревни: мужчина прилетел на свадьбу на вертолете (фото)

Вертолет, приземлившийся на импровизированной площадке, стал главным событием дня для местных жителей. Жених и невеста пролетели всего 14 км.

Тысячи человек из деревни Рустампур (Индия) стали свидетелями необычного зрелища. Новобрачная Анджали Раджпут, дочь местного фермера, попрощалась со своей семьей, отправляясь к родственникам жениха Амана Раджпута на вертолете. Об этом пишет ETV.

Мужчина решил устроить сюрприз. Он прилетел на вертолете, чтобы увезти невесту в свой дом. Расстояние составляло всего 14 километров, но на этот короткий перелет было потрачено около 9,600 долларов.

Мероприятие мгновенно превратилось в праздник для всей деревни. Жители стекались к месту события с раннего утра, вооруженные смартфонами, чтобы запечатлеть редкий момент. Вертолет, приземлившийся на импровизированной площадке, стал главным событием дня.

Однако такое мероприятие потребовало усиленной охраны. Для обеспечения безопасности и порядка были привлечены девять инспекторов, 18 констеблей и помощник окружного прокурора. Служители закона прибыли в деревню к 7 утра и оставались на посту до взлета вертолета.

Мероприятие мгновенно превратилось в праздник для всей деревни Фото: ETV Bharat

Хотя для местных жителей этот день стал незабываемым, не обошлось и без критики. Многие указывали на то, что сумма, потраченная на аренду вертолета, могла бы пойти на более важные нужды, такие как образование, здравоохранение или улучшение инфраструктуры деревни.

"Это было зрелище, но не могу понять, зачем тратить столько денег на такой короткий полет", — заметил один из зрителей.

В то же время отец невесты, Субхаш Сингх, с гордостью заявил: "Я хотел, чтобы прощание с моей дочерью было по-настоящему особенным. Для нас это момент гордости."

Ранее Фокус сообщал, что женщина, считавшая, что выходит замуж за "лорда", погрязла в долгах перед свадьбой. Меган Кларк работала в баре на острове, когда в ее жизнь вошел "лорд" Берти Андервуд. По ее словам, он был очаровательным, добрым и заботливым, и ясно дал понять, что она ему интересна. Однако со временем она начала замечать подозрительные вещи.

Также стало известно, что женщина вышла замуж за мужчину, забывшего об их расставании после сотрясения мозга. Митчелл Бразерсон получил тяжелое сотрясение мозга при попытке сделать сальто на горнолыжном склоне. Оказавшись в больнице, он позвонил своей девушке Дженне с просьбой забрать его домой, не помня, что они недавно расстались.